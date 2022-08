La moda scarpe dell’estate 2022 probabilmente ha messo a dura la prova la nostra scarpiera, lanciando modelli di tendenza imperdibili che hanno occupato ogni suo piccolo spazio.

Per gli eventi più glamour non potrebbero mancare mules con tacchi a triangolo, sandali con plateau vertiginosi, romantiche zeppe o flat gioiello.

Per tutti i giorni, invece, imbattibili sarebbero infradito, minorchine, espadrillas o vere e proprie ciabatte da piscina ma interamente di pelle.

Ancora, nella nostra collezione dovremmo aggiungere i numerosi ritorni del passato lanciati dagli stilisti. Due esempi sono le scarpe estive da trekking anni Novanta in versione chic e i sandali a granchio anni Cinquanta da mare e da città.

Per completare il quadro, dovremmo fare posto in scarpiera anche a un altro paio di scarpe che sta facendo faville. Stiamo parlando dei sandali alla schiava, bassi e con due lacci lunghi da intrecciare su caviglia o intorno al polpaccio.

In particolare, però, tra le tante varianti ci sarebbe un modello che starebbe letteralmente spopolando, d’adocchiare durante i saldi per indossarlo fino a settembre.

I sandali alla schiava più cool del 2022 perfetti in ogni occasione

Questa versione particolare di sandali alla schiava super alla moda manterrebbe il suo marchio di fabbrica e cioè i lacci da intrecciare.

I suoi tratti distintivi, però, sarebbero due. La suola, bassa, solitamente è in cuoio o color cuoio. I lacci, invece, sono di color oro metallizzato.

Questa tela arrotolata sulla caviglia o disposta lungo i polpacci avrebbe il potere di illuminare qualsiasi look e di esaltare l’abbronzatura. Inoltre, andrebbe a sfinare e a slanciare le gambe come farebbe un nude che, in questo caso, brilla d’oro.

Ancora, questi particolari sandali alla schiava sarebbero un must non solo a vent’anni ma anche superati i fatidici “anta”. Infatti, calzando una scarpa del genere si potrebbe svecchiare il look apparendo immediatamente più giovani.

Abbinamenti casual

Allora, ecco quali sono i sandali alla schiava più cool del 2022, con nastri dorati che esaltano le gambe con eleganza. Avere questo modello nella scarpiera, poi, significa avere un passe-partout per qualsiasi look.

Per il giorno e per le occasioni informali potremmo abbinarli a una gonna pareo midi, con spacco laterale. In alternativa, potremmo valutare una classica gonna jeans o una minigonna-pantalone multicolor. Anche i pantaloni potrebbero essere un’ottima scelta, soprattutto quelli a sigaretta che permettono di allacciarci sopra le scarpe, intrappolando la stoffa negli intrecci.

Abbinamenti eleganti

Infine, i sandali alla schiava oro sarebbero l’ideale anche nel caso di outfit più eleganti, inclusi quelli da sera. In questo caso, potremmo abbinarli a vestiti lunghi o più corti con vestibilità morbida, dall’animo etnico o romantico.

In alternativa, potremmo accostarli anche ad un tubino o ad un mini-dress a trapezio per slanciare la figura.

