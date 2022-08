Ogni tanto si sente il bisogno di rinnovare l’aspetto della propria casa. Soprattutto quando le stanze ci sembrano tutte uguali e invase dalla monotonia. Un buon punto di partenza per rinfrescare il look dell’abitazione potrebbe prevedere la verniciatura dei mobili.

Si parla in particolare di quelli in legno, che esprimono eleganza e rusticità tra le mura. Per migliorarne l’aspetto potremmo pulirli o scurirli. Oppure potremmo decidere di cambiargli colore.

Quest’operazione potrebbe dare vivacità all’intera stanza e abbellirla. Ma può capitare di rinunciarvi, al solo pensiero di dover scartavetrare tutta la superficie. La buona notizia è che non dobbiamo necessariamente occuparci di quest’operazione snervante.

Infatti, vedremo come verniciare un mobile senza carteggiare, dandogli un aspetto affascinante e rinnovato.

Pulizia con detergente e paglietta

Per iniziare dovremo togliere la polvere dai nostri mobili. Dopo questo, potremo pulire per bene il legno laccato distribuendo un apposito detergente sgrassante. Proseguiamo passando delicatamente una paglietta per tegami e procediamo stendendo il primer.

Si tratta di una vernice ad acqua bianca che consentirà di fissare meglio il colore che distribuiremo successivamente. Per metterlo dovremo prima mescolarlo dentro il barattolo, con l’aiuto di una spatola. Dopodiché immergiamo leggermente un pennello o un rullo e lo passiamo sul mobile.

Verniciare un mobile senza carteggiare e dipingerlo in stile shabby

Intanto che aspettiamo che il primer asciughi, scegliamo il colore che vogliamo utilizzare per dipingere. Senza diluirlo stendiamo una prima mano sul legno, eseguendo movimenti brevi e decisi. Per non faticare aiutiamoci con una pennellessa. In un’ora dovrebbe asciugare, quindi potremo procedere applicando il secondo strato di vernice. Una volta asciugato anche questo, potremo finire il lavoro stendendo la cera con un pennello a setole morbide. Lucidiamo bene la superficie con un panno privo di pelucchi e potremo goderci il risultato.

Effetto shabby chic

Per dare un aspetto vissuto al nostro mobile dovremo procurarci due colori diversi, uno più scuro dell’altro. Meglio evitare tonalità troppo vivaci, che non si addicono allo stile shabby chic. Mettiamo la prima mano di colore, che risalterà nelle sfumature.

Dopo mezz’ora circa distribuiamo un po’ di cera anticante o incolore per shabby. Spargiamola qua e là, simulando dei lievi graffietti. Dopo circa mezz’ora potremo passare l’altra mano di vernice e attendere che anche questa asciughi.

Nel caso dello shabby, un po’ di carteggio potrebbe donare l’effetto antiquato che vorremmo ottenere. Per questo motivo potremmo scartavetrare delicatamente il mobile seguendo le venature del legno. Soffermiamoci soprattutto su bordi e angoli, più soggetti all’usura nel tempo. Terminiamo con un’ultima passata di cera.

