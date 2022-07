La moda del reparto scarpe, quest’estate, sta lanciando così tante tendenze da non avere nulla da invidiare ad altri settori, come quello dei vestiti. Per i nostri piedi scoperti, ma in versione chic, spopolano sandali infradito rimodernati con tacchi alti e modelli alla schiava con intrecci fino al ginocchio.

Poi, tanti sono i ripescaggi dalla moda del passato, con calzature da mare anni Cinquanta riproposte per la città, zoccoli e intramontabili zeppe di sughero. Proprio questo filone, dal nostalgico sapore vintage, sembra destinato a non avere fine durante l’estate 2022.

Infatti, arriva direttamente dagli anni Novanta un altro paio di scarpe che sta conquistando il cuore delle fashioniste e che scopriremo nell’articolo di oggi.

Dimentichiamoci infradito e sandali alla schiava perché le scarpe estive di tendenza sono comode e si abbinano con short e pinocchietti

Destinate a soppiantare persino i ricercatissimi sandali alla schiava o infradito, queste scarpe che a breve tutte indosseremo sono di una comodità invidiabile. La loro nascita risale alla fine degli anni Novanta e fino a qualche tempo fa le vedevamo ai piedi di numerosissimi turisti tedeschi. Oggi, invece, sono un inno di stile, sfoggiate da fashion blogger e dive di Hollywood e fatte sfilare in passerella dai brand di lusso.

Stiamo parlando dei sandali da trekking il cui modello iconico ha suole gommate e basse e fascette con chiusure a velcro, sopra le dita e vicino alla caviglia. Traendo ispirazione da questa struttura base, gli stilisti hanno mantenuto i suoi tratti distintivi, riproponendo il sandalo in versione più chic.

L’idea, infatti, è quella di riportare ai piedi una scarpa adatta per camminare o passeggiare, per il mare e la città, ma senza rinunciare allo stile.

Modelli più cool

Allora, dimentichiamoci infradito e sandali alla schiava perché le scarpe estive da acquistare al prossimo shopping sono proprio i sandali da trekking. I modelli più in voga da inserire nella scarpiera sarebbero essenzialmente due.

Il primo ha le fascette in vera pelle o ecopelle dall’effetto imbottito e trapuntato, nei classici colori bianco e nero oppure nei “vitaminici” fucsia e arancione.

Il secondo, invece, alleggerisce ancora di più la struttura della tomaia, con fascette in tessuto stile bandana, con palmette e animalier.

Abbinamenti

Infine, concludiamo con qualche consiglio di stile per andare a colpo sicuro quando andremo a indossare il nostro nuovissimo acquisto. I sandali da trekking, sia in versione più elegante sia casual, si abbinerebbero a meraviglia con un paio di short in denim e un semplice top.

Restando in tema pantaloni, potremmo abbinarli anche a un pantalone palazzo, a dei jeans skinny o a dei pinocchietti morbidi e a campana. Tuttavia, potremmo metterli anche con minigonne, vestiti corti o maxi-abiti stampati e cut out.

