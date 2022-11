I rimedi più utili da usare se il gatto soffre di stitichezza e non riesce a fare i suoi bisogni

Quando si ha un gatto in casa è importante occuparsene a 360 gradi. Questo vuol dire che non bisogna solamente coccolarlo e giocare con lui, ma bisogna pensare anche ai suoi problemi di salute, se ce ne sono. Inoltre, bisogna sempre raccogliere i suoi bisogni e tenere pulito lo spazio riservato alla sua lettiera.

Infatti, potrebbe succedere, così come per le persone, che un gatto possa avere dei problemi a defecare. Questo si potrebbe tradurre in bisogni eccessivi, problemi di diarrea, oppure l’esatto contrario. Vediamo, quindi, i rimedi più utili da usare se il gatto soffre di stitichezza. Rivolgersi al veterinario è fondamentale. Ma ci sono anche dei rimedi naturali.

Controllare le feci dei propri animali domestici è importante per capire se stanno mangiando nel modo corretto e se sono in salute oppure no. Quando si nota qualcosa di strano bisogna agire subito per evitare problemi più gravi.

I rimedi più utili da usare se il gatto soffre di stitichezza da applicare all’alimentazione

Il pericolo più grande che un felino corre quando non riesce a fare i suoi bisogni è un’ostruzione intestinale. La prima cosa da fare è spazzolare il suo pelo tutti i giorni. Sappiamo che il gatto ingoia grandi quantità del suo pelo perché si pulisce costantemente tutto il giorno. Il suo intestino è preparato a questo, ma un eccesso di pelo crea inevitabilmente dei grandi problemi.

Inoltre, bisognerà agire sull’alimentazione. A questo proposito gli esperti consigliano qualche strategia:

farlo bere di più: è fondamentale aumentare i liquidi e questo si può fare anche attraverso gli alimenti;

aggiungere verdure ai suoi pasti: queste contengono acqua e fibre, fondamentali per una corretta funzionalità dell’intestino anche negli animali;

usare fermenti lattici e yogurt: sono preziosi se aggiunti nel normale cibo del gatto per ammorbidire le feci;

olio d’oliva: ne basta un cucchiaino nel cibo, non più di tre volte a settimana.

Con queste piccole modifiche nella sua alimentazione dovrebbe esserci già un cambiamento evidente. Se così non dovesse essere, sarebbe opportuno approfondire con esami specifici seguendo le indicazioni del veterinario.

Consigli per migliorare le condizioni dell’intestino

Il veterinario, molto probabilmente, di fronte ad un problema di stitichezza prescriverà dei lassativi. Anche per gli animali ci sono e sono molto efficaci ed utili. Tuttavia, è sempre meglio evitare di somministrarli. Per non arrivare a questo punto, quindi, bisogna essere in grado di prevenire il problema.

Oltre a correggere un po’ il regime alimentare del piccolo amico, occorre non lasciarlo sempre a riposo o tranquillo. È fondamentale fargli fare un po’ di movimento, anche se è un gatto abituato a stare tutto il tempo in casa. Basta farlo giocare e farlo correre da una stanza all’altra ogni giorno. Questo è un prezioso aiuto e non solo per l’intestino, ma anche per altri aspetti della salute.