Come ben sappiamo esistono tanti modelli di dieta che si può decidere di seguire. Ad esempio la dieta vegetariana, vegana, mediterranea o crudista. Intraprendere uno di questi percorsi, a meno che sia la dieta mediterranea che è quella più varia e completa, comporta ad alcune rinunce. Queste rinunce si possono basare su alcuni principi di vita. Oggi parleremo di una dieta che probabilmente non tutti conoscono: la dieta fruttariana.

Cos’è la dieta fruttariana?

Come dice il nome stesso, sarebbe un piano alimentare basato sul consumo della frutta. Assolutamente nulla di strano, in quanto diverse persone in tutto il mondo la praticano. Nasce a partire dal professore Ehret. Quest’ultimo avendo problemi di salute, cercò in tutti i modi di trovare una soluzione attraverso l’alimentazione. Ovviamente, avendo un cambio molto drastico, non si può pensare di diventare fruttariani dalla sera alla mattina. È un processo che richiede tempo e abitudine.

Cosa mangiano?

In sostanza mangiano frutta dolce e vari ortaggi. Questo perché bisogna tener a mente che melanzane, zucchine, pomodori rappresentano i frutti delle rispettive piante. Ci sono anche alcuni estremisti di questa corrente, che decidono di consumare un solo tipo di frutta oppure solo centrifugati.

I pro e i contro della dieta fruttariana e quali sarebbero i danni sulla salute

Ovviamente, sin dai primi tempi, è stato un modello alimentare soggetto a tante critiche ma anche a tanti studi. Questo perché sentiamo spesso dire che il segreto di una sana alimentazione è quello di variare. Infatti variando, mangiando sempre cose diverse, possiamo assimilare tanti nutrienti in un’unica giornata. Se parliamo di dieta fruttariana sappiamo che gli alimenti saranno solo ed esclusivamente questi e potrebbero esserci alcuni problemi a livello di nutrimento.

I pro e i contro

Senza dubbio, come ben sappiamo, la frutta è ricca di sali minerali e vitamine. Sono anche ricchi di fibre, che regolano la salute intestinale. Inoltre la fibra tiene il colesterolo a bada e abbassa la quantità di zuccheri nel sangue. La dieta fruttariana presenta anche molta vitamina A, C e K e tanti antiossidanti, che allontanerebbero i radicali liberi e l’invecchiamento cellulare.

Di contro però, si potrebbero verificare alcune carenze. Ad esempio verrebbero a mancare le giuste quantità di ferro, vitamina B12, calcio e vitamina D. Queste sono essenziali ai fini della nostra nutrizione. Si perde peso facilmente con questa dieta, in quanto è difficile accumulare una grande quota di calorie. Quanto si perde praticando questa dieta una settimana non si può sapere, è molto relativo. Però bisogna stare attenti se la si fa per un lungo periodo, in quanto si rischierebbe di scendere sotto peso. Ecco quindi i pro e i contro della dieta fruttariana.

