Rosse, bianche o gialle le patate sono sempre le benvenute a tavola. Quelle di colore viola o blu sono meno note, ma non per questo meno pregiate. La varietà viola ha consistenza farinosa e forma oblunga, la buccia spessa e la polpa di un colore brillante. Da non confondere con la patata turchesa coltivata in Abruzzo, o con la patata violetta coltivata in Piemonte. Infatti, queste due varietà hanno solo la buccia viola mentre l’interno è giallo chiaro.

Le vere patate viola sono le Violet Queen, dal colore intenso che profumano di nocciola e nel sapore ricordano vagamente le castagne. Le Vitelotte, dalla buccia spessa e dalla polpa farinosa, le più facilmente reperibili. Infine, le Blue Star dal gusto molto simile alle patate comuni. Vedremo due ricette veloci con patate viola e blu per un menu insolito e delizioso.

Proprietà delle patate blu e viola

Le patate viola sono ricche di antocianine, delle sostanze con proprietà antiossidanti da cui prendono il classico colore viola o blu. Sono degli antiage efficacissime che proteggono il corpo dalle malattie degenerative. Aiutano cioè a contrastare i radicali liberi, responsabili dei processi di invecchiamento e dell’insorgenza di malattie.

Inoltre, le patate blu e viola hanno poche calorie e sono prive di glutine. Si possono inserire nelle diete ipocaloriche e in quelle dei celiaci. Non è facile trovarle nei supermercati, ma si possono acquistare nei negozi specializzati oppure online. Il prezzo si aggira dai 4 ai 6 euro al kg.

Ricette veloci con patate viola e blu per un menu d’autunno sfizioso e originale

In cucina le patate blu o viola si usano come quelle normali. Gli chef ne vanno matti per l’aspetto scenografico che conferiscono ai piatti. Sono particolarmente indicate per la preparazione di purè, vellutate, gnocchi, ma anche per dolci dal gusto delicato. Noi della Redazione proponiamo la ricetta di una torta dolce e di croccanti patate al rosmarino.

Ingredienti per una torta dolce

300 g di patate Vitelotte;

100 g di farina di mandorle o mandorle finemente tritate;

1 bicchiere di siroppo d’acero;

100 ml di olio extravergine di oliva;

3 cucchiai di rum;

1 bustina di vanillina;

un pizzico di sale.

Preparazione

Lessare e sbucciare le patate. In una ciotola capiente versare tutti gli ingredienti e amalgamarli con un frullatore ad immersione. Quando il composto sarà liscio ed omogeneo, versarlo in una teglia rivestita di carta da forno e infornare a 150 gradi. Appena la torta avrà una bella crosticina dorata, controllare la cottura con uno stuzzicadenti. Lasciarla raffreddare e spolverizzare con cacao amaro.

Ingredienti per patate al rosmarino croccanti

1 kg di patate Vitelotte;

2 spicchi d’aglio;

olio extravergine di oliva q.b.;

rosmarino q.b.;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Lessare le patate per 20 minuti. Poi sbucciarle e tagliarle a pezzi. In una padella larga scaldare l’olio a fuoco vivace e poi versarvi le patate senza sovrapporle. Cuocere a fuoco medio per 6 minuti. A questo punto aggiungere gli spicchi d’aglio e girare le patate dall’altro lato. Farle dorare per altri 6 minuti e unire il rosmarino tritato. Mescolare, coprire con un coperchio e lasciar cuocere per 6 minuti ancora. Infine togliere gli spicchi d’aglio, salare e pepare.

Lettura consigliata

Per avere deliziose patate al forno croccanti fuori e morbide dentro senza bollitura bastano questi pochi trucchetti che non tutti conoscono