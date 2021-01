Struccarsi può essere veramente noioso anche per gli amanti del make-up. Anche se il modo migliore per rimuovere le tracce di trucco è il double cleansing, capita di non avere voglia (o tempo) per farlo. Soprattutto se si rientra tardi a casa, difficilmente si hanno le energie per affrontare tutti gli step della propria skincare routine.

In questi casi arrivano in soccorso le salviettine struccanti. Anche se questo prodotto può sembrarci la nostra ancora di salvezza, bisogna sapere che usarlo comporta anche degli svantaggi. Esistono infatti dei pro e contro delle salviettine struccanti che bisognerebbe conoscere.

I vantaggi delle salviette struccanti

Il grande pro di questo prodotto è l’essere facile e veloce da usare. Per eliminare la maggior parte del trucco, infatti, basta fare un paio di passaggi con una salviettina e il gioco è fatto. Al contrario, per usare per esempio struccanti a base oleosa, bisogna prevedere per forza un secondo step di pulizia del viso.

Le salviettine struccanti sono anche comodissime da portare in viaggio o in borsa. Infatti, possiamo trovare in commercio confezioni di salviettine anche molto piccole. Inoltre, teoricamente non hanno bisogno di alcun risciacquo. Diventano quindi perfette per essere usate fuori casa o per essere portate con noi in viaggio.

I pro e contro delle salviettine struccanti che bisognerebbe conoscere

Come dicevamo prima, usare le salviettine struccanti ha anche degli svantaggi. Questo prodotto, infatti, non rimuove il make-up al 100%. È difficile trovare salviettine struccanti che siano in grado di eliminare anche il trucco waterproof e, in generale, di rimuovere con una sola passata il make-up occhi.

Inoltre, solitamente le salviettine struccanti non sono imbevute di molto prodotto. Quindi, per struccarci sarà necessario strofinarle sul nostro viso. Questa azione è irritante per la nostra pelle e aumenta il rischio di comparsa di rughe e acne. Detto ciò, usare le salviettine struccanti rimane la soluzione migliore in molti casi. Se ci strucchiamo in questo modo, ricordiamoci di pulire il viso con maggiore attenzione il giorno successivo. Una piccola coccola in più aiuterà a rimettere in sesto la nostra pelle sensibile.