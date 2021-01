Soprattutto in inverno è molto difficile trovare ricette che non richiedano la cottura sui fornelli o in forno. Può capitare però di voler mangiare qualcosa freddo. Oppure può succedere di dover cucinare la cena pur avendo forno o fornelli inutilizzabili.

Come fare in questi casi? L’ideale è puntare su ricette facili, veloci e che non richiedano cottura. Se non sappiamo cosa cucinare, possiamo seguire queste 3 idee per preparare la cena senza accendere gas o forno. In pochi minuti potremo portare in tavola dei piatti buonissimi.

Classici tomini al verde

Il primo piatto oggi proposto proviene dalla tradizione piemontese. Stiamo parlando dei tomini al verde. Prepararli è velocissimo. Prendiamo una pirofila trasparente e disponiamo sul fondo i tomini. Se abbiamo il rotolo di tomino, tagliamolo a dischetti tutti larghi uguali.

Quindi prepariamo la salsina. Laviamo un ciuffetto di prezzemolo e speliamo dell’aglio. Mettiamo prezzemolo e aglio in un mixer e aggiungiamo qualche cucchiaio di olio, un pizzico di sale, pepe e peperoncino. Tritiamo il tutto fino ad ottenere una salsa abbastanza liquida. Condiamo i tomini e serviamoli in tavola.

Per non utilizzare né i fornelli né il forno possiamo preparare dei gustosissimi crostini light. Possiamo usare sia i crostini confezionati sia dei cracker. Prendiamo del paté di olive e spalmiamolo sopra i nostri crostini. Per dare un tocco di gusto in più, aggiungiamo una acciuga sotto sale sopra ad ogni crostino. Guarniamo il tutto con un filo d’olio extravergine d’oliva e serviamo in tavola.

Per preparare il dolce ci servirà dello yogurt, mele, pere e mandarini, sciroppo d’acero e miele. Prendiamo delle piccole coppette e versiamoci dello yogurt. Scegliamo il gusto di yogurt che preferiamo: non deve essere per forza bianco. Quindi tagliamo a pezzettini le mele e le pere e sbucciamo i mandarini. Mettiamo la frutta sullo yogurt e guarniamo con abbondante miele o sciroppo d’acero. Questo dessert piacerà a tutti quanti!