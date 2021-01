Per avere un viso radioso e privo di imperfezioni non basta il sonno di bellezza. Allo stesso tempo non basta bere molta acqua e mangiare molta verdura. Chi è appassionato di make-up e skincare lo sa: bisogna anche curare il viso con i prodotti giusti. E non solo! Per far risplendere la nostra pelle bisogna anche avere seguire una buona skincare routine.

Non importa se la nostra skincare ha molti o pochi step, quello della detersione è sempre uno dei più importanti. Avere il viso completamente pulito è la base di partenza per trattare la nostra pelle nel modo giusto. Per farlo, possiamo usare moltissimi tipi di detergenti diversi. Spesso, però, lavare il viso una volta sola non è sufficiente. Occorre allora affidarsi al double cleansing. Ecco cos’è.

Pelle più bella e luminosa con il double cleansing, ecco come fare

La tecnica del double cleansing arriva direttamente dalla Corea ed è utilissima nei casi in cui la detersione singola non basta. In particolare bisognerebbe detergere due volte il nostro viso se ci eravamo truccate o se avevamo messo la crema solare. In questi casi usare un detergente per il viso non basta a togliere trucco e impurità. Al contempo, passare sulla faccia solamente un prodotto struccante lascerà la pelle ancora sporca.

È possibile avere la pelle più bella e luminosa con il double cleansing, ecco come fare. Il principio di base è molto semplice e si divide in due step. Come prima cosa si usa uno struccante. Quindi si lava la faccia con un detergente in crema o mousse per eliminare le impurità rimaste.

I segreti della doppia detersione

Come abbiamo visto, la doppia detersione è facile e veloce. Per avere un’efficacia ancora maggiore si può scegliere uno struccante a base oleosa. In questo modo potremo rimuovere facilmente anche il trucco waterproof. Evitiamo invece le salviettine struccanti, in quanto possono irritante le pelli più sensibili.

Inoltre, ricordiamoci che il double cleansing è molto utile anche nel caso in cui abitiamo in una città molto inquinata. Detergere il viso due volte potrà aiutarci a eliminare tutta la sporcizia accumulata durante la giornata!