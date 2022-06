I principali lavori da fare in orto e giardino nella seconda metà di giugno su patate e cavoli, rose e garofani    

Il mese di giugno si presenta laborioso per l’orto che ha bisogno delle nostre cure. Sono diverse le verdure e gli ortaggi che richiedono cure in questo periodo. Ma non mancano le soddisfazioni nel vedere un orto che cresce rigoglioso.

Intanto anche il giardino ha bisogno di cure. Vediamo allora i principali lavori da fare in orto e giardino in questo mese di giugno. Possiamo trovare ad esempio, le resistenti bocche di Leone che creano dei magnifici grappoli diretti però verso l’alto. In questo periodo possono essere colpite dalla ruggine e hanno bisogno di un anticrittogamico.

Un altro problema presente in giardino sono le formiche. Salgono sugli alberi alla ricerca delle sostanze zuccherine prodotte dagli afidi. Si potrebbe risolvere questo problema con l’aiuto delle coccinelle. In caso contrario si irroreranno le piante con un insetticida appropriato.

Un altro lavoro da fare in giardino è quello di eliminare i germogli delle rose, che crescono sotto il livello del suolo. Si stimola così la produzione di fiori più grandi. Questo è anche il periodo per moltiplicare i garofani nel giardino. Basta farlo con delle talee da raccogliere in questi giorni.

I garofani sono però sensibili agli attacchi dei ragnetti rossi. Questi possono produrre anche una sorta di membrana attorno alle foglie, che poi si trasforma in vere e proprie macchie. Per aiutare i garofani basta spruzzare regolarmente le piante con acqua. Se gli insetti sono numerosi, allora si può utilizzare anche un insetticida specifico.

Vediamo ora ciò che riguarda l’orto in questa seconda metà del mese di giugno. Alle barbabietole rosse e alle cipolle bisogna somministrare un fertilizzante a base di azoto, che le farà crescere più rigogliose.

Questo è anche il momento di seminare i cavoli che sono nei semenzai dal mese di aprile. Per rendere agevoli la raccolta, se il terreno risulta arido, basta annaffiarlo il giorno prima. Anche i cavoletti di Bruxelles dovrebbero essere spostati definitivamente, sempre a terreno umido. Attenzione alle mosche, che attaccano le radici dei cavoli proprio in questo periodo. Sarebbe meglio bruciare le piante colpite con tutte le radici. Poi cospargere la terra intorno con un antiparassitario.

Dovrebbero anche essere pronte per il trapianto, alcune piantine di cavolo. Quelle di cavolo verde, del cavolfiore invernale e del cavolo verza, seminati ad aprile e a maggio.

Le carote si possono ancora seminare ora. Si avranno delle piante, che hanno ben attecchito alla fine della stagione. Le patate invece potrebbero aver bisogno di un’ulteriore interramento. In questo caso si potrà ammucchiare della terra attorno alle patate con una zappa.

Attenzione che non ci siano patate che spuntino fuori, ma che siano tutte ben coperte. Le parti esposte alla luce rischiano di sviluppare una maggiore quantità di solanina. Questa sostanza è dannosa per la salute. Inoltre se l’aria è secca, bisogna innaffiare le patate in modo abbastanza generoso. E così anche i fagioli e i piselli. In questo modo avremo un raccolto abbondante. Sono questi i lavori principali per orto e giardino in questo periodo di giugno.

