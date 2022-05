Nella grande varietà di fiori presenti su questa Terra, ce ne sono alcuni di una bellezza ammirabile. A volte, si tratta di fiori molto comuni e che crescono anche in zone difficili.

In questa categoria certamente possiamo inserire la rosa delle sabbie. La chiamano così perché cresce in luoghi in cui altre piante morirebbero. È un fiore molto caratteristico e i suoi grandi petali bianchi hanno una tessitura che sembra cartapesta. Attecchisce nei terreni più difficili come quelli sabbiosi. Ed è proprio vicino al mare che si esprime al meglio il cisto marino. Una pianta molto forte e resistente al vento e alla salsedine.

Si chiama rosa delle sabbie, perché è difficile trovare un fiore bello in luoghi simili. In effetti, le rose sono fra i fiori più belli al Mondo e il mese più proficuo per loro è maggio. I colori delle rose sono tra i più vari considerando anche le cultivar. Se decidessimo di regalare una rosa, certamente non avremmo che la difficoltà della scelta.

Come le rose anche le zinnie hanno dei colori molto forti e sgargianti. A differenza, però, delle prime, le zinne non hanno profumo. Nonostante ciò, il loro colore riesce ad attirare le farfalle. Una presenza gradita nei nostri giardini, perché aiutano come altri insetti nell’impollinazione.

I fiori e in particolare le rose, trovano, però, nel giardino un nemico temibile. I piccoli afidi potrebbero far appassire un intero roseto, se non si intervenisse adeguatamente. Succhiano la linfa, rendono debole la pianta e creano l’ingresso a tante altre malattie. Per questo motivo è necessario eliminare gli afidi. In questo caso le coccinelle potrebbero essere la soluzione più naturale a questo problema.

Accanto a rose e zinnie avremo un colore assicurato per 8 mesi con questa pianta resistentissima considerata erroneamente un fiore povero

Tra i fiori, che forse non si prendono molto in considerazione, vi sono le bocche di leone. Essendo fiori spontanei non ci si fa caso alla loro bellezza ed è considerato anche un fiore povero. Pochi infatti penserebbero di regalare delle bocche di leone. Sarà forse anche a causa dei suoi fiori grossi e vistosi. Ma certamente sono l’ideale per un giardino ricco di colore.

È una pianta che non ha quasi bisogno di cure ed è molto resistente. Oltre a ciò, garantisce una fioritura per ben 8 mesi l’anno. Possiamo sistemarla sia in zona sole e sia a mezz’ombra. Ha un’adattabilità alle temperature che è incredibile. D’inverno può scendere anche a meno 25 gradi e d’estate può arrivare anche a 50 gradi.

I suoi fiori potremo ammirarli dal mese di aprile fino a tutto novembre. Il loro portamento sembra quasi a forma di foglia di lancia, largo in basso e appuntito in alto. Proprio come dei grappoli di uva, che crescono al contrario. Una pianta che vale davvero la pena tenere in giardino. Se le mettessimo accanto a rose e zinnie avremo colore assicurato per gran parte dell’anno.

Approfondimento

Basterebbe un cucchiaio di questa polvere naturale per allontanare cimici, lumache e afidi dalle piante d’orto e giardino