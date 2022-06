Si moltiplicano le offerte dei voli aerei per una vacanza all’estero. Effettivamente alcune tariffe sono davvero interessanti. A volte si legge di biglietti aerei a meno di 20 euro, alle volte anche a prezzi inferiori. Ma sarà veramente così? Purtroppo spesso queste offerte hanno costi nascosti che fanno lievitare il prezzo finale. In particolare il valore lievita in funzione del bagaglio al seguito. Ma c’è una soluzione per ridurre al minimo il prezzo della valigia.

Supponiamo di volere andare a trascorrere un fine settimana a Barcellona. La città è bellissima e ha una spiaggia invitante e la sera la movida è super. Si può decidere di girare un po’ la città e di godersi il resto del tempo sulla spiaggia. Ma Barcellona ha anche un altro vantaggio. Si raggiunge dall’Italia con poco più di un’ora e mezzo di viaggio e si può fare un week end anche con meno di 300 euro. Questa cifra comprende anche il volo andata e ritorno.

Se il biglietto aereo costa troppo ecco il segreto perfettamente legale che quasi nessuno conosce per pagare meno il bagaglio

Chiunque converrà che un qualsiasi week end su una nostra spiaggia difficilmente costerebbe molto meno. Il ridotto costo del biglietto favorisce una spesa tanto contenuta. Per andare a Barcellona un fine settimana potrebbe bastare un bagaglio a mano, di quelli che si mettono sotto il sedile. Ma per una vacanza più lunga serve almeno un trolley da 10 kg. E qui iniziano i dolori perché l’aggiunta del bagaglio può costare diverse decine di euro. Facciamo l’esempio della Ryanair (ma potrebbe valere anche per la Easyjet, la Wizz Air e altre compagnie low cost).

Il biglietto base prevede in genere un bagaglio a mano da mettere sotto il sedile di dimensiono non maggiori di 40x20x25 cm. In pratica una sacca. Durante la prenotazione Ryanair offre la possibilità di scegliere l’offerta Regular. Questa prevede la possibilità della borsa piccola e di un secondo bagaglio a mano del peso non superiore a 10 kg. L’opzione costa attorno ai 20 euro in più.

Il segreto per pagare meno sta nello scartare questa alternativa e aggiungere, durante la prenotazione del biglietto, un bagaglio supplementare a mano. In questo caso il costo lieviterà solamente di una decina di euro.

Inoltre se viaggiamo in due, il trolley aggiunto potrebbe essere condiviso con l’altra persona. Così il prezzo totale dei biglietti lieviterà solamente di circa 10/11 euro.

Abbiamo preso come esempio la compagnia irlandese, ma questa soluzione può essere applicata a tutte le compagnie low cost. Se il biglietto aereo costa troppo attenzioni a tutte le varie formule che fanno lievitare il prezzo, che possono non essere così necessarie.

