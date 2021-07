Nonostante sia un fenomeno condiviso da quasi tutte le donne, la menopausa rimane ancora un argomento tabù per molte. Per questo motivo la maggior parte delle donne sotto i 47 anni non è informata sui cambiamenti che subirà il proprio corpo.

In alcuni casi, il corpo manifesta alcuni segnali di questo cambiamento in anticipo. In questo articolo andremo ad illustrare i primi sintomi della menopausa ai quali nessuna fa caso che devono essere trattati subito. Se, intorno ai 47/50 anni notiamo qualcosa di simile, facciamolo notare subito al nostro medico.

I primi sintomi della menopausa ai quali nessuna fa caso che vanno trattati subito

Come mai queste cose vengono raramente discusse, per esempio tra mamma e figlia? I tempi stanno cambiando anche per quanto riguarda il trattamento in merito. Per esempio, la terapia dell’HRT (hormone replacement therapy), usata dal 1960, sta cadendo in disuso.

Non si tratta solo di un problema generazionale però, ma anche sociale. Il supporto medico e psicologico è ancora molto rudimentale. Per fortuna, questo stigma sta arrivando alla fine. Sempre più donne domandano un trattamento migliore, e sempre più aziende del settore vogliono accontentarle.

Per non arrivare impreparate e per sapere cosa ci aspetta, andiamo a vedere le basi della menopausa

Secondo lo State of Menopause Study, circa il 45% delle donne tra i 40 e i 65 anni non conoscono la differenza tra perimenopausa e menopausa. La perimenopausa è il periodo di transizione che porta alla menopausa, ovvero il processo biologico che pone fine al ciclo mestruale.

Se non riconosciuti, a volte alcuni sintomi possono durare un anno prima di essere trattati. Alcuni di questi sintomi includono vampate di calore, difficoltà nel dormire, aumento di peso e abbondante sudorazione notturna. I cambiamenti ormonali che avvengono durante la menopausa portano tanti piccoli scompensi come questi, insieme a secchezza e al diradarsi dei capelli.

Ci sono anche buone notizie, però. Secondo lo stesso studio, il 59% delle donne dopo la menopausa riporta un sentimento generale di sollievo e felicità.

