Arrivati a 50 anni, ci sono coppie di ogni tipo. Ci sono quelli che sono stati insieme per 30 anni, c’è anche chi sta ancora cercando l’amore della vita e chi si adegua alla situazione. Qualunque sia la circostanza, imparare delle nuove abilità in campo amoroso è sempre una buona idea.

Per gli over 50 i terapisti di coppia danno questi consigli per una relazione vincente, non sempre scontata a questa età. Difatti, spesso persone dopo i 50 anni si sentono inadeguate nella loro situazione.

È più comune di quanto non si pensi che una relazione diventi un po’ stagnante dopo tanti anni. Per altre persone, invece, il mondo degli incontri è completamente cambiato dalla gioventù, e non sono sicure di come muoversi.

Over 50, i terapisti di coppia danno questi consigli per una relazione vincente

Prima di fare qualsiasi cambiamento radicale, la primissima indicazione da seguire è quella di avere entrambi una mentalità aperta e volta al cambiamento. Non sempre è una condizione che si crea da un giorno all’altro, ma che si costruisce pian piano con pazienza e comunicazione.

Dobbiamo creare uno spazio in cui sentirci noi stessi, in cui poter essere onesti e fiduciosi nel partner. Per fare ciò, dobbiamo praticare la cosiddetta “comunicazione positiva”, di vitale importanza per ogni relazione di successo.

Come ci insegna, in un articolo su psychologytoday.com, la dottoressa Andrea Brandt, psicologa di coppia in Santa Monica, la comunicazione positiva si instaura una volta applicati i seguenti consigli.

Anzitutto, evitiamo di dire ciò che non si vuole, invece di ciò che si vuole. Eludiamo la negatività e concentrandoci sulla positività, invece di attaccare gli aspetti che non ci piacciono del/Della partner. Ciò ci permetterà, inoltre, di collegare questi aspetti positivi ad alcuni aspetti negativi nei quali vorremo vedere un cambiamento.

Inoltre, ricordiamo che le parole fanno sempre un grande effetto. Non dimentichiamoci di fare complimenti e apprezzare ciò che fa il partner. Tante persone si dimenticano di farlo o assumono che il/la partner già sappia cosa pensano, ma nessuno è in grado di leggere nel pensiero. Un complimento fa sempre piacere e alla lunga può fare la differenza tra una relazione fallita e una di successo.

Se ad entrambi piace passeggiare insieme per costruire una sana routine, ricordiamo sempre di evitare questi tre errori nocivi per il fisico.