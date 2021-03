Ormai il periodo per seminare i pomodori è propizio, ovviamente con tutte le accortezze del caso. Soprattutto viste le calde temperature che questa settimana regalerà. E anche se sembra banale, c’è sempre un po’ il dilemma di quali pomodori piantare.

Ebbene sì, questo ortaggio, tanto amato quanto usato in cucina, ha tantissime varietà. Ovviamente il gusto personale incide moltissimo sulla qualità degli ortaggi piantati. Come anche lo spazio a disposizione e il clima presente nella zona interessata.

Fatte queste valutazioni è sempre bello sperimentare ortaggi nuovi e rendere il proprio orto migliore. Nelle prossime righe si vedranno i pomodori più originali da seminare per un orto unico e super colorato.

Pomodoro zebrato

Il pomodoro zebrato ha striature verde acceso e gialle. È un pomodoro a grappolo, con una buccia leggermente più spessa rispetto a quelli normali. Anche detto “Green Zebra”, è di taglia medio piccola, e mantiene il suo sapore acidulo.

Cuore di bue giallo

Tutti conoscono il pomodoro cuore di bue, pochi il fratello giallo. Anche se definito giallo in realtà si presenta arancione. Sia all’esterno che all’interno, mentre il sapore, le modalità di coltivazione e di cucina sono le stesse di quello classico rosso.

Nero di Crimea

Come dice il termine stesso questo pomodoro tende ad essere molto scuro. Più rosso purpureo che veramente nero. È molto facile da coltivare in quanto resistente a diverse malattie classiche dei pomodori. Inoltre, resiste in terreni difficili.

Pomodoro bianco

Apprezzato per un’acidità molto bassa, il pomodoro bianco si sta diffondendo sempre più. L’alto contenuto di zucchero lo rende infatti più dolce e gustoso. Esistono anche i ciliegini bianchi, altrettanto dolcì. Sono ottimi anche per salse e sughi.

Pomodori viola

A contrario dei precedenti questi pomodori sono il risultato dell’ingegneria genetica. Grazie ai geni del fiore bocca di leone si ottiene un colore viola acceso. Creato in laboratorio per il momento si trova sotto forma di succo e bevanda vegetale, soprattutto nel Regno Unito. Ma se l’argomento sono i pomodori più originali da seminare per un orto unico e super colorato non si potevano dimenticare.