I piccioni rimarranno lontanissimi dal tuo balcone grazie a questi geniali rimedi naturali

Se non ne puoi più di vedere piccioni sul tuo balcone, ecco la soluzione che fa per te. I rimedi naturali, infatti, risolveranno la situazione al posto tuo in un battito di ciglia. Ecco come puoi tenere i piccioni lontani dal tuo balcone.

Sei stanco di dover ripulire il tuo balcone dai residui lasciati dai piccioni ogni volta che vuoi goderti il sole all’aperto? Fortunatamente, esistono rimedi naturali che puoi utilizzare per tenere i piccioni lontano dal tuo balcone. Ecco alcuni consigli utili per evitare che i piccioni infestino il tuo spazio esterno.

Utilizza piante aromatiche

I piccioni odiano l’odore di alcune piante aromatiche come la menta, il rosmarino e la lavanda. Pianta queste piante sul tuo balcone e vedrai come i piccioni eviteranno di avvicinarsi. In alternativa, prova ad utilizzare dei fili di nylon: i piccioni hanno difficoltà a camminare su superfici scivolose come quelle di nylon o di altri materiali simili. Puoi appendere dei fili di nylon sul tuo balcone o sulla balaustra, facendo in modo che cadano a una distanza di circa 10-15 cm l’uno dall’altro. In questo modo, i piccioni non riusciranno a trovare un punto di appoggio stabile e non si poseranno sul tuo balcone.

Ecco altri rimedi naturali per allontanare i volatili dal tuo balcone

Utilizza repellenti naturali: esistono alcuni repellenti naturali che puoi utilizzare per tenere lontani i piccioni. Ad esempio, puoi creare una soluzione di acqua e aceto bianco e spruzzarla sul tuo balcone. I piccioni odiano l’odore dell’aceto e quindi eviteranno il tuo balcone.

Utilizza repellenti a base di oli essenziali: gli oli essenziali di menta, eucalipto, rosmarino e citronella possono essere utilizzati per tenere lontani i piccioni. Aggiungi alcune gocce di questi oli essenziali in un diffusore e posizionalo sul tuo balcone per liberarti dei piccioni. Dunque, ora sai che i piccioni rimarranno lontanissimi dal balcone grazie a questi piccoli ma super efficaci trucchi.