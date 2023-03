Da diversi giorni i mercati americani hanno formato un pattern di inversione rialzista che in contesti similari ha portato a fasi direzionali rialziste. Non abbiamo ragioni da ritenere che questo possa verificarsi anche questa volta. Tranne che non si assisterà a un’inversione ribassista, facendo catalogare il pattern di prima come un semplice falso segnale. Come allora considerare questa indecisione, e continui alti e bassi degli ultimi giorni? Wall Street tentennerà fino al 6 aprile?

Procediamo per gradi.

La seduta di contrattazione di martedì 28 marzo si è chiusa in negativo per i mercati americani. I prezzi dell’ultimo scambio sono stati i seguenti:

Dow Jones

32.394,25

Nasdaq C.

11.716,08

S&P500

3.971,27.

Il 27 marzo è scaduto un setup mensile, e questo sembra aver stoppato nuovamente la fase rialzista. Frattanto nelle ultime due settimane, i nostri oscillatori si sono appiattiti insieme ai prezzi. Il range dei prezzi continua “ad asciugarsi”, e questo indica che in corso ci sia una fase orizzontale, ovvero laterale. Da dove questa sfocerà? A parere delle serie storiche, le probabilità sono al rialzo, e se anche questa volta i calcoli si riveleranno esatti, si dovrebbe assistere a un rialzo dal 6 aprile a tutto il mese di agosto.

Vedremo poi di volta in volta cosa accadrà.

Wall Street tentennerà fino al 6 aprile? I livelli importanti da monitorare

Come capire se questa fase porterà a nuovi rialzi o nuovi ribassi? Ribandendo che un catalizzatore per una importante fase direzionale dovrebbere essere rappresentato dal 6 aprile, nel brevissimo la direzione rimane indecisa.

Al momento per evitare che inizi una discesa di 2/3 punti percentuali, i livelli da monitare e da mantenere al rialzo, saranno i minimi che sono stati segnati nella seduta di venerdì 24 marzo:

Dow Jones

31.872

Nasdaq C.

11.550

S&P 500

3.864.

Vedremo cosa accadrà.

Lettura consigliata

Prysmian e Stellantis hanno dato un segnale rialzista: quale potrebbe essere il loro futuro?