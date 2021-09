Quando ci si occupa del bucato bisogna prestare attenzione a quello che si fa. Gli errori più banali che ancora purtroppo molti commettono possono rovinare definitivamente i capi. Se, ad esempio, vogliamo liberarci una volta per tutte dalle odiose macchie di unto e grasso dai nostri abiti, ci basterà applicare un furbo rimedio naturale. I prodotti che abbiamo in casa, infatti, spesso e volentieri sono i migliori per risolvere molti problemi di pulizia.

Il metodo che illustreremo oggi, invece, è una validissima soluzione per ridare lucentezza e splendore ai capi bianchi. Perché il bianco è uno di quei colori che può perdere vivacità o ingiallirsi facilmente. Per restituirgli lo splendore di un tempo ci basteranno 3 prodotti che molti di noi avranno in casa, o meglio, in cucina.

Più del solito detersivo è questa la miscela naturale che riaccende e ravviva i capi bianchi

Col tempo o dopo un certo numero di lavaggi in lavatrice potremmo notare come sui nostri capi bianchi vi siano degli aloni gialli. Questo spiacevole incidente di percorso si può formare a causa del cloro o del ferro presenti nell’acqua.

Per rimediare all’inconveniente di solito ci si affida ai classici detergenti commerciali. Questi, però, potrebbero risultare troppo aggressivi e rovinare ulteriormente i tessuti. Per una soluzione più economica, efficace e rispettosa dell’ambiente, ci vengono in soccorso 3 prodotti della dispensa.

Si tratta di vodka, limone e sale. Tutto quello che dovremo fare è realizzare una velocissima miscela casalinga. Per prepararla avremo bisogno di:

500 ml di vodka;

il succo di 5 limoni;

2 cucchiai di sale fino.

Basta aggiungere il succo filtrato del limone e il sale alla vodka, poi mescoliamo il tutto. Possiamo applicare la miscela, selezionando il prelavaggio a 40°C. Utilizziamo una tazzina circa ogni 5 kg di bucato. In alternativa, versiamo mezza tazzina ogni 5 kg di bucato insieme a un detersivo delicato.

Terminato il lavaggio, i nostri panni dovrebbero avere riacquistato finalmente la brillantezza perduta. Quindi, come abbiamo visto, più del solito detersivo è questa la miscela naturale che riaccende e ravviva i capi bianchi e che rispetta l’ambiente.

L’uso alternativo che non ci si aspetta

Abbiamo visto come, tra gli altri ingredienti, la vodka si riveli un efficace rimedio per revitalizzare gli abiti bianchi ingialliti. Ma c’è un altro sistema col quale potremmo utilizzarla, altrettanto utile e sorprendente.

Con la vodka si può realizzare uno spray naturale che eliminerà ogni odore dai nostri tessuti. Sarà sufficiente mischiarne un po’ insieme all’acqua e qualche goccia di olio essenziale. Infine, si utilizza un flacone con nebulizzatore per applicare la soluzione sui capi, prima di lasciare asciugare.