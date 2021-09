Ecco l’ora migliore della giornata per lavare i capelli e renderli più belli, cercando di proteggerli da tutti gli agenti esterni che li attaccano. I nostri capelli sono una delle parti del corpo maggiormente esposte a ogni tipo di aggressione. Dallo stress alla dieta alimentare, da prodotti non adatti allo smog, fino alla circolazione sanguigna stessa che può influire sulla loro salute. Per potenziare e difendere i capelli indeboliti pochi utilizzano questa spezia benefica e comune, dimenticandone i benefici. Andiamo a vedere assieme ai nostri Esperti come permettere una ricrescita naturale, con i classici trucchi della nonna.

Benefici riconosciuti dalla scienza medica

Partiamo subito affermando che la stessa scienza medica riconosce la forza dello zenzero per preservare la salute della nostra chioma. Secondo gli esperti lo zenzero dona ai nostri capelli un’azione semplice ma importantissima: stimolare la microcircolazione del sangue. Segreto naturale per favorire la crescita della chioma, limitandone al contempo l’indebolimento.

Per potenziare e difendere i capelli indeboliti pochi utilizzano questa spezia benefica e comune

Una cosa molto semplice, veloce ed economica che possiamo fare con lo zenzero è una maschera per i nostri capelli. Ci servirà una radice fresca che possiamo acquistare al supermercato nel reparto ortofrutta o in erboristeria. E, dell’olio di mandorle, che magari già possediamo in casa. Ma potrebbe andare bene anche il semplice olio d’oliva.

Prendiamo la radice, sminuzziamola e grattugiamola, unendole un cucchiaio circa di olio di mandorle. Mescoliamo per bene e depositiamo sulla chioma, avendo cura di massaggiare delicatamente il cuoio capelluto. Lasciamo agire per una mezz’oretta, dopodiché procediamo con il classico lavaggio con shampoo e balsamo.

Nessun segreto ma tanti ingredienti benefici

Non esistono né trucchi e né segreti nei benefici che apporta lo zenzero al nostro organismo. Semplicemente come sostengono sempre i ricercatori scientifici, parliamo di una spezia che racchiude in sé una vera e propria miniera di nutrienti benefici:

antiossidanti;

vitamine;

acidi grassi;

minerali.

Un poker naturale che oltre a favorire una migliore circolazione del sangue, a tutto beneficio del sebo e del cuoio capelluto, aiuta idealmente tutto l’organismo a stare meglio. E come dimenticare capelli forti e lucenti come gli Indiani d’America con queste due piante benefiche.

Attenzione alle controindicazioni

Per quanto riguarda il trattamento per i capelli lo zenzero non presenta particolari controindicazioni. Per la cronaca invece, ricordiamo che il suo abuso a livello di assunzione alimentare può rivelarsi controproducente per alcune categorie. Come, ad esempio le donne in maternità, prima di assumere comunque lo zenzero è bene che si rivolgano al proprio medico e al ginecologo di fiducia. Allo stesso modo, se intendiamo utilizzare lo zenzero in versione tisana e decotto, stiamo attenti a non soffrire di irritabilità di stomaco e intestino. Abusare di questa spezia potrebbe infatti portare a bruciori e infiammazioni.

