Il trucco è un’arma importante nelle mani di una donna per mostrare il proprio fascino in tutte le occasioni. Il giusto make up dona al viso quello sguardo profondo e ammaliante che non lascia indifferenti e trova consensi ovunque.

La cura del corpo è fondamentale per apparire sempre giovani e ci toglie anni d’età. Una delle parti che più spesso mostriamo, ma che tendiamo anche a trascurare, sono le mani. Per averle morbide e lisce non dovremo fare altro che affidarci a questo ingrediente segreto che si nasconde nella nostra cucina.

Oltre alle mani, anche il viso vuole la sua parte e la soluzione per renderlo più attraente ce la dona la moda della stagione in arrivo. Non si tratta di un cosmetico in particolare, ma di un colore che conosciamo bene e delle sue graziose sfumature.

Il colore che spopolerà quest’autunno è perfetto per chi desidera un viso giovane e seducente

Se tra gli abiti è il verde che domina la scena e impreziosisce il guardaroba, per il make up non potremo assolutamente fare a meno del rosa. Di questo colore ne esistono diverse tonalità, più o meno accese, ma tutte ci permettono di migliorare il nostro aspetto.

Per questo, per delle labbra in risalto e che si notano, un rossetto rosa è la soluzione che darà la svolta al nostro aspetto. In particolare le tonalità più delicate, anche se le passerelle di recente hanno messo in mostra alcune varianti più intense.

Il rosa è un colore che non tradisce mai, perché si abbina perfettamente a qualsiasi viso di ogni età. Le sfumature tenui di mascara o fondotinta sono ideali per farsi notare senza mettersi eccessivamente in mostra.

Al contrario, chi vuole osare può concedersi un tocco di eyeliner nero, che sottolinea l’intensità dello sguardo. Insomma, il colore che spopolerà quest’autunno è perfetto per chi desidera un viso giovane e seducente e sta a noi non sprecare l’occasione di sfoggiarlo.

Il significato nascosto

Forse fa spesso parte del nostro abbigliamento o del make up, ma siamo sicuri di sapere quale messaggio stiamo dando vestendoci di rosa? Quello che dovremmo sapere è che questo colore esprime delle emozioni profonde e variegate, che non si possono limitare a un approccio superficiale.

Il rosa è, innanzitutto, il colore della giovinezza e dell’amore. Ma non di quel sentimento passionale datoci più dal rosso, ma è un amore più sensibile e veritiero. Altri significati che si associano a questo colore sono quelli inerenti a tenerezza, calma, delicatezza e romanticismo. Infine, non scordiamoci che è il colore che più di ogni altro lo si utilizza per esprimere la propria femminilità.