Prima di mettersi a lavoro per tagliare l’erba di un giardino, è bene verificare lo stato del terreno su cui bisogna operare. Il prato deve essere tagliato quando è asciutto e il terreno non è fangoso, onde evitare che il tosaerba sprofondi e non riesca neanche ad avanzare. Ma non è questo l’unico motivo per cui è meglio non tagliare l’erba quando è bagnata.

I motivi per cui è meglio non tagliare l’erba quando è bagnata

Tagliare l’erba bagnata ne inibisce la crescita, oltre ad aumentare la possibilità che il terreno si compatti e che il prato contragga malattie fungine. Un prato umido bagnato diventa facilmente ricettario di funghi e le lame fogliari appena tagliate sono più suscettibili all’ingresso di organismi dannosi. Da non sottovalutare il lato estetico del problema. Infatti, è difficile ottenere un taglio regolare utilizzando un tosaerba sul prato bagnato, poiché l’acqua rende più pesanti i fili d’erba.

Per non parlare del rischio di ostruire il macchinario, specialmente se l’erba è alta, e quindi di ridurne la capacità aspirativa. Quest’ultimo fattore dipende anche dal modello utilizzato. I più potenti, dotati di lame affilate e tagli di piatto di buona qualità, possono essere adoperati in prati umidi. Un aspetto legato alla sicurezza è l’aumento della possibilità di incidenti, dovuto al terreno scivoloso. Superfluo specificare ciò che si rischia utilizzando un tosaerba elettrico in questa situazione, in particolar modo se dotato di prolunga.

Come fare se si è costretti a tagliarla in un periodo di frequenti piogge?

Dotarsi di un paio di scarpe antiscivolo e di un tosaerba non elettrico avente le caratteristiche succitate. Controllarne il libretto delle istruzioni del macchinario, nel quale dovrebbe essere riportato se possa essere usato quando l’erba è bagnata. In caso sia dotato di raccoglitore, meglio non attendere che il cesto si riempia per scaricarlo. Tuttavia, si sconsiglia di farlo mentre il motore è ancora in funzione, così da non danneggiare il tosaerba o rischiare di ferirsi. Evitare di tagliare più di 1/3 dell’altezza di un filo d’erba in una sola volta, quindi farlo meno e più spesso.