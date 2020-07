Sapevate che l’aceto bianco, oltre a condire le nostre insalate, è un infallibile alleato per la manutenzione del vostro verde di casa? La nostra redazione ha scoperto per voi tutti gli utilizzi dell’aceto bianco in giardino e sul terrazzo, un rimedio valido ed economico. Vediamo di placare subito la curiosità e venire al dunque.

Pulizia dell’attrezzatura e degli arredi in rame

Per i nostri lettori che amano il giardinaggio e sono dotati di attrezzi da lavoro, basta una notte di pioggia e la dimenticanza degli attrezzi sotto l’acqua, ed ecco comparire la ruggine. Nessun problema: basterà immergere le parti arrugginite in un secchio con aceto bianco, per farli tornare splendenti. Allo stesso modo, con le suppellettili in rame, che decorano anche le nostre terrazze, oltre ai giardini. Basterà pulirle con un panno imbevuto di solo aceto, farlo penetrare e lucidare poi con un vecchio panno di lana, o anche un maglione dismesso. Tutti gli utilizzi dell’aceto bianco in giardino e sul terrazzo, un rimedio valido ed economico, spendendo sì e no 1 €.

Diserbante e repellente per gatti randagi

Altri due crucci per chi ha il pollice verde: le erbacce e i gatti randagi. Anche qui, abbiamo sperimentato parecchi prodotti, pieni di sostanze chimiche nocive, per poi spesso non ottenere risultati. Prodotti costosi e dannosi per la salute dei nostri bambini e dei cani che girano nel nostro giardino. Niente paura, ci pensa l’aceto bianco. Basterà:

Cospargere di aceto le zone piene di “erba mala” per non vederla più crescere, una volta rimossa. L’azione potrebbe richiedere più di un intervento, ma abbiate fede che funzionerà!

Se abbiamo problemi con i gatti randagi, ma magari anche con i nostri, che si mettono in competizione per scavare buche e usare il nostro giardino come toilette. Basterà prendere uno spruzzino, riempirlo di aceto e spararlo sulle zone colpite. Effetto assicurato.

Rimedio contro vespe e muffe

Muffe e funghi che attaccano le nostre piantine, con acqua e aceto avranno le ore contate. Basterà innaffiarle della nostra soluzione per eliminarle definitivamente. Se poi il nostro giardino è pieno di fiori ed è frequentato dalle piccole e laboriose api, ma anche dalle inopportune vespe, la soluzione casalinga farà per noi. Spruzzandola infatti nelle zone frequentate dagli insetti, non infastidirà le nostre laboriose amiche e allontanerà invece le ospiti sgradite!

