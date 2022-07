Giunti all’ultima settimana di luglio, le previsioni dell’oroscopo iniziano a farsi davvero interessanti. Perché ci apprestiamo ad accogliere agosto, il mese delle ferie e il più caldo dell’anno. Molti sperano che i sette giorni antecedenti facciano da apripista a un periodo di felicità e soddisfazioni che duri parecchio.

In effetti, agosto sarà ricco di fortuna per 3 segni zodiacali. Ma già a partire dal 25 luglio due di questi voleranno, mentre un’altra coppia si aggiungerà per farla da padrona. Per la precisione sarà un fine luglio da sogno per Gemelli, con Venere in Cancro a dispensare amore in ogni direzione.

Problemi per la superstar

Che l’oroscopo porti gioie e dolori lo sappiamo tutti bene. Purtroppo, questi ultimi inizieranno a mettersi in evidenza per un segno che non ci si aspettava potesse soffrire. Il riferimento è chiaramente all’Ariete, vero dominatore delle ultime settimane, se non mesi.

Proprio da oggi inizierà per lui una fase complessa che potrebbe protrarsi per tutto il mese seguente. In amore si noteranno i primi vacillamenti, con tensioni di coppia e Venere a guastare le feste. Come se non bastasse, il 26 e 27 luglio la Luna aggraverà la situazione. Meglio al lavoro, con Giove e Mercurio che potrebbero portare sollievo oggi o venerdì.

Fine luglio da sogno per Gemelli e 3 segni zodiacali favoriti dai pianeti

Proprio da lunedì 25 luglio inizierà il momento magico per il segno dei Gemelli. La Luna in congiunzione porterà un’ondata di fortuna che si ripercuoterà subito sul lavoro. In questo momento ogni progetto potrebbe avverarsi o subire una svolta favorevole. Giove e Mercurio stimolano le idee e premieranno il coraggio di osare.

Col favore di Venere anche la settimana del Cancro andrà a gonfie vele. Nella sfera amorosa si proveranno nuove vibrazioni e i sentimenti faranno scintille. Le coppie potranno consolidare la propria relazione, i single fare nuove conoscenze interessanti. Tra martedì e mercoledì ci si metterà anche la Luna a dare la spinta definitiva verso l’alto.

Il terzo segno a trarre beneficio di questi giorni sarà il focosissimo leone. Grazie alla congiunzione con Mercurio ci si attiverà sia sul lavoro che nella vita di tutti i giorni. Un importante riconoscimento potrebbe arrivare da un momento all’altro. La spiccata capacità di comunicare permetterà di passare vacanze all’insegna del divertimento puro.

La Vergine sarà l’ultimo segno fortunato a giovare della settimana appena iniziata. Il pianeta Venere avrà un impatto positivo sulle relazioni e consoliderà l’intesa con la dolce metà. L’apice della fortuna si potrebbe raggiungere domenica 31, con la Luna in congiunzione.

Lettura consigliata

Scelte sbagliate e senso di rimorso sono delle costanti per questo ardente segno zodiacale