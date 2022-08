La bontà di alcune ricette risiede anche nella semplicità con cui si preparano. Non è detto che un piatto gourmet necessiti sempre di preparazioni complicate. Se poi così fosse, allora si potrebbe optare per tante valide alternative. Alcune della tradizione dei luoghi natii, altre importate o semplicemente rivedute e corrette. Adattare la cucina ai propri gusti è fondamentale.

Renderla utile, poi, oltre che dilettevole, è il segreto per darle un tocco in più. Pensiamo a questo periodo, con temperature molto alte, cosa cercare di meglio se non dei pasti leggeri che, però, soddisfino anche il palato? Molti persone, tra pochi giorni, saranno impegnati tra i fornelli di residence e case vacanze. Chi non avrà scelto la formula all inclusive di hotel e villaggi, per forza di cose dovrà pensare al nutrimento adatto. Cercando di spendere meno tempo possibile per prepararlo. Utile e dilettevole, appunto.

Ecco, quindi, la proposta di oggi. Una pasta dal tipico sapore mediterraneo, con un prodotto particolare, di chiara provenienza siciliana. Il pesto alla trapanese nasce in una delle più belle zone della nostra penisola, ma può tranquillamente essere riproposto ovunque, scegliendo gli ingredienti giusti. Eccoli per quattro persone.

320 grammi di pasta corta;

50 grammi di mandorle;

10 pomodorini;

50 grammi di pecorino stagionato;

mezzo spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva;

basilico;

sale;

pepe.

Una ricetta semplice per un primo piatto fresco e da leccarsi i baffi

La preparazione parte dalla tostatura delle mandorle. Scegliamole già sgusciate e riponiamole in una padella antiaderente senza versare nulla all’interno. Cuociamo a fuoco medio per cinque minuti circa, girandole ogni trenta secondi. Quindi, spegniamo e lasciamo raffreddare.

Dopodiché, laviamo i pomodori e mettiamoli dentro al mixer. Insieme a questi aggiungeremo, a piacere, delle foglie di basilico. Diamo una prima frullata. Quindi, prima di fare la seconda, mettiamo le mandorle tostate e il mezzo spicchio d’aglio. Irroriamo con dell’olio extravergine e con una spruzzata di pepe.

Diamo una frullata più decisa, fino a quando otterremo una crema densa e morbida. Il pesto alla trapanese è pronto. A questo punto, sarà sufficiente mettere sul fuoco l’acqua della pasta, farla bollire e gettarvi la stessa. Seguire le indicazioni di cottura, accorciandone di un paio di minuti i tempi. Scolare, mantenendo un po’ di acqua, per poi far saltare la pasta con il pesto.

Una pasta facile da preparare con un pesto a base di pomodori e mandorle

A conclusione di tutto, un’abbondante grattugiata di pecorino stagionato, con un’enorme varietà tra cui scegliere. Il piatto è pronto. Ora, si può decidere di consumarlo caldo o di lasciarlo raffreddare, per poi metterlo in frigorifero e mangiarlo successivamente.

Una ricetta semplice per un primo piatto fresco da consumare anche in spiaggia, tra un bagno e l’altro. Una proposta allettante, ma non l’unica. Perché le ricette per condire la pasta sono davvero molte e a volte bastano davvero solo due ingredienti per farne di buonissime.

Lettura consigliata

Per un primo piatto di primavera, avvolgiamo la pasta in una crema che unisce gli asparagi a questo frutto ricco di fibre