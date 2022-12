Benvenuto all’anno nuovo e ai saldi di gennaio per comprare a sconto un cappotto o intimo e stivali

I saldi invernali durano in genere due mesi durante i quali è possibile acquistare a sconto molti capi d’abbigliamento. Per famiglie e liberi cittadini sarà l’occasione giusta per rinnovare il guardaroba con capi firmati e di tendenza ma a prezzi accessibili. Vediamo come districarsi al meglio al riguardo.

Terminate le festività di fine anno arriva subito una nuova, ghiotta occasione per fare acquisti a sconto: i saldi invernali. Da lunedì prossimo, infatti, queste vendite tanto attese prenderanno il via lungo lo Stivale. Presentiamo il calendario completo e diamo il benvenuto all’anno nuovo e ai saldi di gennaio per comprare merce e abbigliamento a prezzi convenienti.

Il calendario dei saldi invernali 2023

I saldi non partiranno ovunque nella stessa data. Per la precisione varrà il seguente calendario:

2 gennaio 2023, lunedì: Basilicata e Sicilia ;

2023, lunedì: ; 3 gennaio , martedì: Valle d’Aosta ;

, martedì: ; 5 gennaio , giovedì: tutte le altre regioni d’Italia, eccetto le province del Trentino-Alto Adige ;

, giovedì: ; Provincia Autonoma di Trento: non esiste una data di avvio. Al riguardo gli operatori del commercio possono gestirli liberamente per 60 giorni;

Provincia Autonoma di Bolzano: anche qui non esiste una data di avvio, bensì date variabili a seconda dei distretti territoriali.

I saldi dureranno mediamente 60 giorni, quindi quasi ovunque si protrarranno fino agli inizi di marzo. Un tempo più che sufficiente per cercare e comprare a sconto ciò che serve a completare il guardaroba. Dalle scarpe alle borse, dai cappotti all’intimo e così via, ci sarà l’imbarazzo della scelta.

Tuttavia, una prima regola da seguire per evitare inutili uscite di denaro è quella di comprare solo ciò che effettivamente serve. È vero che i saldi rendono tutto più conveniente, ma è anche vero che siamo solo a gennaio e tempi, modi e forme per spendere nel 2023 si sprecheranno. Morale: meglio evitare l’acquisto di capi doppione o che avranno poca probabilità di essere usati.

Benvenuto all’anno nuovo e ai saldi di gennaio per comprare tutto quello che serve a prezzi vantaggiosi

Un’altra semplice regola è quella di dare priorità all’acquisto di merce già vagliata (taglie, misure, modelli, prezzo ecc.) prima dei saldi. In tal modo si sarebbe più sicuri dello sconto applicato, mentre l’acquisto semplicemente chiuderebbe un cerchio iniziato giorni addietro.

Parimenti sarebbe bene chiedere al negoziante la cortesia di provare i capi d’abbigliamento. La prova dei capi non è un obbligo per chi vende, mentre è innegabile vantaggio per chi acquista. In caso di taglia inesatta o modello poco consono al fisico, c’è il rischio di non poterlo cambiare più. Se il prodotto non è difettato, infatti, si tratta di una libera scelta del negoziante. Quindi, ecco un altro consiglio, è bene chiedere prima se, ed entro quanto tempo, si può eventualmente cambiare un capo.

Il discorso cambia per i capi difettati e in vendita a saldo. Anche per essi vige la garanzia per l’acquirente (2 anni dall’acquisto).

Infine le ultime due semplici regole riguardano il tempo in cui si è alla cassa del punto vendita prescelto. In primis sarebbe bene pagare con forme tracciate, in modo da avere una prova dell’acquisto. La seconda, ovviamente, è quella di conservare sempre lo scontrino della merce appena acquistata.