Mare e spiaggia più puliti d’Italia in Sardegna e non solo: località premiate da 50 euro a notte!

Il mare più bello dove trascorrere le vacanze d’estate indubbiamente deve essere limpidissimo e dunque pulito. Infatti, sull’estetica del paesaggio pesa molto anche la conservazione dell’ambiente e le scelte sostenibili che vi si operano. Fattori verso i quali oggi tutti nutriamo attenzione, data la maggiore sensibilità che sentiamo nei confronti della natura. Se vogliamo essere certi di recarci in una zona che pone al primo posto l’ambiente tutelandolo, dobbiamo vedere quali località hanno ricevuto le 5 vele 2023.

Arrivare in una zona di mare e trovare rifiuti in acqua e sulla spiaggia getta nello sconforto. Così come scoprire che gli interessi economici turistici vadano a discapito dell’ambiente, compromettendolo. Basti pensare alla meraviglia dei mari che si illuminano, un fenomeno sul quale l’inquinamento potrebbe incidere negativamente. Bellezza e sostenibilità vanno a braccetto, una verità evidente anche a coloro che sono privi di spirito ecologico. Per le nostre vacanze, dunque, nulla di più spontaneo che puntare su zone che seguono la sostenibilità ambientale. In nostro aiuto viene l’indagine “Il mare più bello” condotta da Legambiente e dal Touring Club Italiano.

Mare e spiaggia più puliti d’Italia in Sardegna e in altre 6 Regioni

Legambiente e il Touring Club Italiano raccolgono i dati circa i Comuni marittimi del nostro Paese. Sotto la lente la pulizia delle acque e della spiaggia, nonché la presenza in quest’ultima di zone libere. Valutate anche la conservazione del paesaggio, le misure sostenibili e miranti a ridurre la plastica monouso, nonché la presenza di servizi, fondali interessanti e di altre attrazioni culturali. Partendo da questi fattori. ogni Comune ottiene un punteggio, convertito poi nell’assegnazione delle vele. Il minimo è 1 vela, il massimo 5.

Ad avere ottenuto 5 vele sono 21 località distribuite in 7 Regioni. Potrebbero essere il luogo ideale per le nostre vacanze, anche per chi non vuole spendere molto. Infatti, spulciando le offerte, scopriremo che molti di questi paradisi avrebbero prezzi di soggiorno accessibili, una notte spesso si aggirerebbe su un prezzo di partenza di circa 50 euro a persona. Naturalmente i costi varieranno tra le località, sebbene la maggior parte risultino piuttosto economiche, in base ai momenti, ai dettagli che ricerchiamo nella struttura e alla piattaforma usata.

Scopriamo da vicino la classifica

Cominciamo con la Sardegna, la più premiata. Baunei, in provincia di Nuoro, che risulta anche la prima località nella classifica generale. La caratteristica di tale luogo è il limite posto al numero di persone in spiaggia, è necessario infatti prenotare.

Vi sono poi Bosa e Cabras, in provincia di Oristano. Altra eccellenza sarda, Domus De Maria, nella provincia Sud Sardegna, Budoni e Santa Teresa di Gallura in provincia di Sassari e Posada a Nuoro.

Le altre località premiate

In Toscana, che presenta anche un paesaggio ricco di castelli, le 5 vele vanno all’Isola di Capraia (Livorno) e Isola del Giglio, Capalbio e Castiglione della Pescaia (Grosseto). Le rimanenti Regioni premiate si collocano poi tutte al meridione. A seguire, con tre località premiate, Puglia e Campania. La prima con Nardò e Porto Cesareo (Lecce), Vieste (Foggia). In Campania trionfa la provincia di Salerno, precisamente la zona del Cilento. Premiate Pollica, con le frazioni Acciaroli e Pioppi, San Giovanni a Piro e San Mauro Cilento.

In Sicilia il riconoscimento va a Pantelleria (Trapani) e a Santa Marina Salina (Messina). Chiudiamo con Basilicata e Calabria, quest’ultima new entry. Si aggiudicano le 5 vele rispettivamente con Maratea (Potenza) e Tropea (Vibo Valentia). Dunque, mare e spiaggia più puliti d’Italia in Sardegna e altrove si trovano nelle località che abbiamo appena visto e che spesso avrebbero anche prezzi abbordabili. Come sempre, facendo ricerche approfondite, potremmo trovare offerte davvero interessanti che ci consentiranno di trascorrere le nostre vacanze in posti stupendi e senza sborsare troppi soldi.