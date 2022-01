Le tovaglie sono una vera e propria croce perché si sporcano facilmente e alcune macchie, specialmente quelle di olio, non vanno via facilmente. Per farle svanire, è importante intervenire tempestivamente.

In questo articolo spieghiamo i migliori rimedi della nonna per eliminare le macchie di olio sulla tovaglia a costo zero e riaverla come nuova.

Esistono dei metodi validi per eliminare le macchie di olio dalle tovaglie sia fresche che vecchie, utilizzando degli ingredienti che abbiamo in casa o comunque facilmente reperibili. Attenzione, però, perché se abbiamo una tovaglia particolarmente pregiata rovinata da macchie di olio estese, la soluzione migliore è sempre portarla in lavanderia.

Detersivo per piatti

Se la tovaglia in questione è di un tessuto delicato, è preferibile pretrattare la macchia con del detersivo per piatti. Metterci sopra un po’ di detersivo e strofinare leggermente con l’aiuto di uno spazzolino dalle setole.

Sciacquare con acqua tiepida la parte trattata e procedere con il lavaggio in lavatrice o a mano.

Smacchiatore o sgrassatore spray

Tra i prodotti validi, un comune smacchiatore risolverà il problema. Se si è sforniti potrebbe andare bene anche uno sgrassatore spray. Spruzzare sulla macchia, lasciare agire per quindici minuti e risciacquare la zona.

Le bevande gassate

Le bevande gassate sono molto utili per eliminare le macchie di unto dalle tovaglie.

Infatti, contengono anidride carbonica molto potente per smacchiare naturalmente i tessuti.

Prendere un recipiente riempirlo con acqua e due bicchieri di bevanda. Mettere in ammollo la tovaglia per un’ora e risciacquare a mani oppure in lavatrice.

Ecco i migliori rimedi della nonna per eliminare le macchie di olio sulla tovaglia a costo zero

Borotalco o bicarbonato

Stendere il borotalco o il bicarbonato sulla macchia e lasciare agire per tre o quattro ore. Togliere l’eccesso con una spazzola e lavare a mano o in lavatrice.

Alcool

Se le macchie sono particolarmente vecchie utilizzare l’alcool a 90 gradi. Versare alcune gocce sulla zona interessata, e farlo agire per dieci minuti. Lavare a mano o in lavatrice. Così, la tovaglia sarà come nuova.