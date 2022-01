Domani inizia il nuovo anno borsistico e Piazza Affari è candidata a fare meglio degli altri listini azionari internazionali. Infatti, si calcola una certa sottovalutazione sui titoli guida e la possibilità che in alcuni settori, soprattutto quello bancario, ci possano essere operazioni di acquisizioni e fusioni che potrebbero dare una forte spinta al listino.

Fra le storie di sottovalutazione ci sembra interessante analizzare quella del titolo Mondadori. La società che si occupa dell’editoria di libri e riviste in diverse aree geografiche dell’Europa capitalizza in Borsa circa 532 milioni di euro. Il nostro Ufficio Studi, dopo circa un mese torna sull’argomento, affermando che il titolo Mondadori potrebbe esplodere al rialzo nel corso del 2022.

Da diversi mesi, abbiamo espresso un giudizio di Strong Buy Long term sulla società e oggi questo viene reiterato, anzi alla luce dei movimenti dello scorso anno, si rafforza.

Procediamo per gradi.

Il titolo Mondadori potrebbe esplodere al rialzo nel corso del 2022?

Il titolo (MIL:MN.) ha chiuso la seduta del 30 dicembre a quota 2,04 in rialzo dello 0,49% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Mondadori, nell’anno 2021 ha segnato il minimo a 1,324 ed il massimo a 2,275.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) stimano un fair value in area 2,90 euro per azione. I nostri calcoli invece, dopo aver studiato, analizzato e catalogato le diverse voci di bilancio degli ultimi 4 anni, portano ad una stima di fair value in area 3,20 euro, con una sottovalutazione dei prezzi rispetto alle stime di circa il 60%. Questo target potrebbe essere migliorato nel corso dei prossimi mesi.

La strategia di investimento

Le nostre proiezioni per il 2022 sono le seguenti:

area di minimo 1,83/2,07

area di massimo 2,78/3,14.

Tendenza di breve, medio e lungo termine rialzista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale e poi mensile inferiore a 1,76, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 2,78/3,14. Nel breve, un primo indizio ribassista si potrebbe verificare con una chiusura giornaliera settimanale a 1,938 euro.

Quale movimento attendere?

Il titolo potrebbe segnare il minimo annuale a inizio gennaio e il massimo fra novembre e dicembre.