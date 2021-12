Il sorriso è uno straordinario biglietto da visita.

Un biglietto da visita che da quasi due anni a questa parte siamo stati costretti a mettere da parte nascondendolo dietro ad una mascherina.

Poche cose sono tanto potenti a livello comunicativo quanto un sorriso sincero ad un amico, un amore, un figlio o magari ad un passante.

Forse è per questo che chi non gode di una buona salute orale può avere ripercussioni anche sul piano relazionale ed emotivo.

Pensiamo a quanto possa essere frustrante non sentirsi totalmente liberi di usare questa naturale espressione di felicità.

Eppure sono tante le persone che non si sentono a loro agio nel sorridere in modo spontaneo, ad esempio di fronte a qualcosa di davvero divertente.

Prima di arrivare a tutto questo possono esserci però anni di cattiva cura della salute dentale, che passa anche dall’utilizzare i giusti strumenti.

Una routine che si apprende fin da piccoli

Uno dei grandi passaggi per i più piccini, che iniziano a sentirsi parte del mondo dei grandi dopo il vasino è sicuramente il lavarsi i denti.

Un atto che giustamente molti genitori impongono come necessario per la salute della bocca e per buona educazione, in primis verso noi stessi.

È così che dentifricio e spazzolino entrano nelle nostre vite e diventano parte di una routine che non ci abbandona più.

Cattive abitudini e una scarsa igiene orale possono infatti causare diversi fastidi a carico delle gengive e del dente.

Carie, gengiviti, parodontiti e chi più ne ha più ne metta, senza contare sicuri problemi di alitosi.

In vendita troviamo tantissimi prodotti, ma quali sono quelli davvero necessari?

O meglio, quali sono i migliori?

Secondo gli esperti questo è un ottimo spazzolino per denti bianchissimi e liberi da macchie e tartaro

Collutorio? Filo interdentale? Scovolini?

In realtà ciò su cui insistono gli esperti è lo spazzolino da denti ed il modo di usarlo.

Pare infatti che ci sia un tempo ideale, ovvero sui 2/3 minuti, per spazzolare i denti possibilmente con un dentifricio a base di fluoro.

Tuttavia ciò che ci interessa è sapere se ci sia un tipo di spazzolino che più di altri sia efficace ed appropriato.

La risposta è sì.

Si tratta di uno spazzolino dalla testina medio-piccola, per arrivare meglio in ogni angolo della bocca e dalle setole di media durezza.

Secondo gli esperti questo è un ottimo spazzolino per denti bianchissimi e liberi da macchie e tartaro.

Questo però non esime dal cambiarlo almeno una volta ogni 2/3 mesi.

Basta scegliere gli strumenti giusti e mantenere buone e sane abitudini per non doversi ritrovare sulla poltrona del dentista prima del tempo.

