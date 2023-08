Case in vendita in Lombardia a meno di 25.000 euro, interessanti per chi studia o lavora vicino Milano e Pavia

Case in vendita in Lombardia-proiezionidiborsa.it

Comprare casa può essere un’impresa difficile. Bisogna trovare l’equilibrio tra budget, servizi in zona e molto altro. In Lombardia ci sono delle proposte immobiliari da prendere in considerazione. Eccone alcune a un prezzo interessante.

Per vari motivi potremmo avere la necessità di trasferirci e di dover cercare un alloggio dove abitare. In molti ogni anno hanno l’esigenza di lavorare distanti dal luogo dove sono nati e cresciuti. Ci sono pure tanti studenti che desiderano studiare in determinate università e quindi devono cercare un appartamento dove vivere.

A volte si desidera acquistare un immobile invece di prendere in affitto un appartamento. Ad esempio in Lombardia ce ne sono alcuni interessanti.

Un borgo medievale dove vivere in Lombardia

Tra le città universitarie italiane troviamo Milano e anche Pavia. Sono quindi molti gli studenti che cercano ogni anno una stanza in affitto nei pressi. Queste città sono anche polo di attrazione per molte attività lavorative. Con una piccola cifra da investire si potrebbe comprare un appartamentino dove vivere a circa metà strada. Ci riferiamo a Vigevano. Questo borgo è molto bello ed è visitato da tanti turisti. Pensiamo alla meravigliosa Piazza Ducale e al Castello, con un’esposizione dedicata a Leonardo. Troviamo pure la Torre del Bramante, il Teatro Cagnoni, itinerari naturalistici e percorribili in bicicletta.

Alcune case in vendita in Lombardia a meno di 25.000 euro

A Vigevano in via San Giovanni si venderebbe un monolocale da ristrutturare. Sito al primo piano di una palazzina con un piccolo cortile interno, l’immobile si comporrebbe di una camera da letto, un bagno e una cucina. La casa di 30 m2 sarebbe in vendita a 18.000 euro. L’annuncio del 6 luglio 2023 letto su Immobiliare.it ha come riferimento il numero 82.

Un bilocale di 43 m2 invece si troverebbe in Corso Pavia al piano terra. L’appartamento da ristrutturare avrebbe 2 locali, un bagno e un angolo cottura. Il prezzo sarebbe di 20.000 euro. Annuncio letto su Immobiliare.it e pubblicato il 27 luglio 2023. Riferimento 91381.

Infine, su Casa.it si trova la descrizione di un altro appartamento. L’annuncio aggiornato a giugno 2023 si riferirebbe a un bilocale in Corso Novara di 50 m2. All’interno ci sarebbero camera da letto, soggiorno, cucina, bagno. Nella descrizione si fa riferimento anche a una porzione di solaio e al fatto che l’immobile sia attualmente abitato e tornerebbe libero a breve.

Si consiglia di contattare le varie agenzie immobiliari per maggiori dettagli e aggiornamenti sul prezzo.

Ci sono quindi molte case in vendita in Lombardia a meno di 25.000 euro per soddisfare un’esigenza personale o per un investimento.

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette su alcuni siti di annunci immobiliari. Non c’è alcun tipo di rapporto nè con i siti indicati e nè con chi ha pubblicato gli annunci.)

Lettura consigliata

Granita siciliana da gustare con la brioche: ecco le ricette di Giusina Battaglia per una fresca colazione