Sono questi giorni decisivi per il breve termine. Siamo al secondo, anzi terzo mese di rialzo consecutivo, e da più parti si auspica a un ribasso anche forte. Gli oscillatori si stanno muovendo in ipercomprato ma questo non significa che alle porte ci debba essere per forza un ritracciamento. Come regolarsi? I mercati scelgono rialzo: domani confermeranno? Si vola fino al 6 marzo?

Dopo il forte ribasso dei primi 10 mesi dell’anno scorso, e il successivo rialzo da metà ottobre, pochi avrebbero scommesso su un rialzo così duraturo. Oggi molti, anzi moltissimi sono rimasti a bordo campo, o auspicando a nuovi minimi, oppure cercando un buon punto di ingresso su questo mercato azionario che potrebbe essere all’inizio di un bull market.

Come stiamo scrivendo dall’inizio dell’anno 2021, entro i primi 27 mesi del decennio si dovrebbe probabilmente formare il minimo del decennio stesso.

A ridosso del 17 ottobre, nostra scadenza di setup annuale, i nostri oscillatori di lungo termine si sono girati al rialzo. Le probabilità ad oggi che ottobre sia stato il minimo del decennio sono superiori al 60%.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:43 della seduta di contrattazione del 16 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.568

Eurostoxx Future

4.307

Ftse Mib Future

27.925

S&P 500 Index

4.123,63.

I mercati scelgono rialzo: domani confermeranno?

Questa è stata una settimana che si è mostrata molto forte rispetto alle attese. Infatti si presupponeva un rimbalzo nella giornata di lunedì e poi una successiva discesa.

Per il momento il rialzo sembra destinato a continuare. Domani sarà setup e questa data è collegata alla successiva del 6 marzo. Domani i mercati confermeranno il rialzo, e si volerà fino al 6 marzo? Questo andrebbe a convalidare ulteriormente il nostro scenario annuale, che vede un rialzo fino al 6 marzo e poi una discesa fino al 6/7 aprile, prima di nuovi forti rialzi.

Per continuare a mantenere il trend al rialzo, ecco i livelli che domani non dovranno essere violati al ribasso in chiusura di seduta:

Dax Future

15.386

Eurostoxx Future

4.238

Ftse Mib Future

27.650

S&P 500 Index

4.095.

Vedremo domani cosa accadrà.

