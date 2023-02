Carica la batteria del cellulare più a lungo con questo trucco fenomenale che allungherà l’utilizzo

Se non ci piace l’idea di dover ricaricare il cellulare dopo pochissime ore, o peggio rischiare di doverlo acquistare nuovamente, forse dovremmo approfondire ulteriormente leggendo le prossime righe.

Alcuni pensano sia solo una questione di obsolescenza programmata. Ovvero di quel metodo con il quale alcune componenti dei nostri cellulari vengono progettati per durare solo un periodo limitato di tempo. In questo modo infatti il proprietario è incentivato ad acquistare nuovamente un altro modello, magari della stessa marca. In effetti si stima che la durata media di una batteria si attesti in non oltre i 2 o 3 anni. In realtà alle volte ci sono delle cattive abitudini che fanno semplicemente deteriorare di molto l’utilizzo di un oggetto. Uno di questi riguarda il quantitativo massimo di carica cui far arrivare il nostro telefono. Carica la batteria del cellulare più a lungo con questo trucco semplicissimo.

Preferire una carica parziale

Varie teorie si sono diffuse nel tempo concernenti la durata a lungo termine della batteria. Alcuni sostenevano che il segreto consistesse nel caricare del tutto il telefono durante il primo impiego. Altri sconsigliavano di procedere con ricariche troppe frequenti. Negli ultimi tempi alcuni studi sembrerebbero confermare che la batteria mantiene migliori performance sul breve e sul lungo termine se interrompiamo la sua ricarica ad una percentuale di circa l’80%. Per questo motivo dovremmo essere così bravi da interrompere l’attività di ricarica quando raggiungiamo questa soglia.

Se abbiamo un telefono di marca Samsung, potremo trovare questa precauzione consigliata anche tra le impostazioni avanzate riguardanti lo stato della batteria. Oltre alla possibilità di accedere al cosiddetto risparmio energetico, che opera sulle applicazioni non utilizzate e sull’intensità dei colori e della luminosità, potremo infatti selezionare l’opzione di protezione della batteria. Sarà lo stesso cellulare a bloccare la ricarica una volta raggiunto l’85% della carica. È un modo anche questo per limitare l’insorgere dei cosiddetti e temuti costi nascosti: riparazioni, oggetti, necessità di strumentazione ulteriore. Sarebbe anche il caso, se vogliamo risparmiare qualche euro, di ricercare le tariffe inferiori ai 10 euro presenti sul mercato.

Non dimentichiamo che ci sono altre situazioni in cui la capacità di ricaricarsi del cellulare risulterà parzialmente compromessa. Alle volte si sviluppa sporcizia proprio all’interno della cavità in cui si collega il terminale di ricarica. Per sincerarci di questo, possiamo provare ad utilizzare un ago da sarto o un altro oggetto sottile con il quale provare a rimuovere eventuale corpo estraneo ed organico come briciole, sedimenti e polvere. Inoltre, anche la temperatura esterna condiziona il funzionamento della batteria. Soprattutto il freddo (temperature inferiori allo 0) potrebbero ridurre drasticamente l’autonomia del nostro smartphone. Un dato questo da tenere in considerazione, specie se andiamo a sciare e possiamo avere necessità di comunicare per tutta la giornata con i nostri cari.

