Dalla scadenza del setup annuale del 31 gennaio ad oggi i mercati si sono mossi sostanzialmente in una fase laterale rialzista. Frattanto sono scaduti i setup mensili del 7 e del 9 febbraio, venerdì scadrà il successivo e ultimo per questo mese. Ora i mercati americani sembrano pronti per ulteriori salite: sarà così? La situazione grafica non è semplice da decifrare per i prossimi due giorni. Infatti, potrebbe accadere ancora di tutto: sia rialzo che ribasso.

Quadro grafico ancora incerto per il brevissimo termine

Come appena scritto, non è un contesto grafico semplice da capire secondo i canoni dell’analisi tecnica classica. Ci sono infatti alcuni oscillatori in area di ipercomprato, e si iniziano ad affollare divergenze ribassiste. Attenzione, invece la velocità delle medie mobili a 200/400 e 600 pende in positivo. Questo significa che il setup del 17 febbraio potrebbe portare i prezzi ad un’accelerazione verso l’alto per un rally fino al setup del 6 marzo.

Tutto quindi potrebbe verificarsi in linea con la nostra prevsione annuale che vede un forte ridimensionamento dei prezzi fra il 6 marzo e il 6 aprile.

Procediamo per gradi

La seduta di contrattazione del 15 febbraio si è chiusa in leggere rialzo a Wall Street e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.128,05

Nasdaq C.

12.070,59

S&P500

4.147,60.

La tendenza in corso è rialzista, e questo lascia presupporre nuovi rialzi fino a prova contraria dei prezzi.

I mercati americani sembrano pronti per ulteriori salite: sarà così?

Tutto sembrerebbe “agevolare” un’ulteriore strada rialzista, ma come al solito di volta in volta si andranno a monitorare i livelli di supporto che manterranno la tendenza in corso. Questi per oggi e per domani saranno i seguenti:

Dow Jones

33.887

Nasdaq C.

11.718

S&P 500

4.089.

Siamo giunti in un momento nodale, e domani scadrà l’ultimo setup mensile. Cosa fare? Assecondare il trend e ragionare solo per tendenza e livelli chiave da monitorare. Questo è l’unico modo per avere le probabilità a favore.

