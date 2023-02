Meglio lasciare la chiave nella serratura o no: corri ai ripari se non vuoi fare un favore ai ladri

È un dubbio che tutti noi abbiamo avuto: “sono più al sicuro se la chiave è inserita nella toppa?”. Scopriamo cosa consigliano gli esperti di sicurezza.

Secondo un’indagine commissionata da una delle società italiane leader nel campo della sicurezza privata, la porta d’ingresso è l’accesso privilegiato dei ladri. Il 50% dei furti con scasso avverrebbe tramite la porta d’entrata. Le finestre ed in balconi sarebbero la seconda scelta. Vediamo quindi qualche accortezza da seguire.

Meglio lasciare la chiave nella serratura o no: ecco perché non dovresti mai lasciarle

Le Forze dell’Ordine ammoniscono di non lasciare per nessun motivo le chiavi inserite nella toppa quando siamo in casa. Faciliteremmo il compito ai ladri che potrebbero far ruotare la chiave dall’esterno avvalendosi di una calamita o di altro mezzo. In particolare alcune serrature sarebbero ancora più agevoli da aprire per i ladri e i furti sarebbero ancora più frequenti. Stiamo parlando delle serrature che hanno una chiave a doppia mappa.

Quest’ultime sono le chiave con una lamella da entrambe i lati con seghettature diverse. I malintenzionati, infatti, si servirebbero di una chiave autocifranti che inserita nella toppa ”leggerebbe” la seghettatura. In questo modo la chiave autocifrante diverrà un vero doppione della nostra chiave di casa. L’accesso ai ladri sarebbe garantito anche per sopralluoghi preventivi. In questo caso si consiglia di cambiare serratura ma comunque di non lasciare mai le chiavi nella toppa. Meglio scegliere una serratura con cilindro europeo.

Secondo motivo per cui non dovresti lasciare le chiavi nella serratura

In caso di bisogno, ossia nel caso di malore nessuno dei tuoi parenti potrebbe entrare con la propria chiave. Anche i soccorritori avrebbero difficoltà e ritarderebbero l’intervento in tuo aiuto. Addirittura inserendo dall’esterno la chiave, i tuoi famigliari potrebbero danneggiare non solo la propria copia di chiavi ma persino la serratura. Ci sono validi trucchi per rimediare ma talvolta è necessario l’intervento di un professionista. Parliamo quindi di costi. Sai quanto costa un fabbro e la sostituzione della serratura?

Quanto costa sostituire il cilindro e la serratura di una porta blindata?

Solo la chiamata di un fabbro va dalle 40 € alle 70 € a cui bisogna aggiungere il costo del cilindro o dell’intera serratura e la manodopera. Solo per l’apertura della porta potrebbero chiederci anche 200 €. Nel caso di sostituzione del solo cilindro, il tempo per eseguire il lavoro è di circa 15 minuti. Per questo intervento il prezzo potrebbe arrivare fino alle 200 €. Per la sostituzione di un’intera serratura di una porta blindata, le cifre potrebbero superare le 1.000 €.

Qualche consiglio per stare al sicuro

Nel caso in cui abitassi in un condominio, dovremmo chiedere al personale delle pulizie di rimettere lo zerbino allo stesso modo in cui l’hanno trovato. Infatti lo zerbino alzato è un segnale che non siamo ancora rincasati. Mai lasciare post-it sull’esterno della porta con messaggi del tipo: “Sono andata a prendere la bambina a scuola, inizia pure a pranzare”. Meglio indicare solo il cognome sul citofono e non i singoli nomi. Infatti questo fornirebbe indicazioni ai ladri su quante persone abitano la casa.

Alla domanda quindi se sia meglio lasciare la chiave nella serratura o no, risponderemo senza dubbio: “meglio levarla sempre”.