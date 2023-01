Wall Street potrebbe iniziare anche a correre: ecco però quello che non deve accadere

Il ritracciamento degli ultimi giorni potrebbe già essere finito. Il banco di prova sarà fra oggi e domani. Venerdì è stato un falso segnale, oppure questo c’è stato nello scorso mercoledì? La parola oggi passa ai prezzi. Si andrà al rialzo oppure al ribasso? Qualsiasi movimento si formerà troverà un punto di arrivo di breve termine nella data del 31 gennaio, scadenza di setup secondo i nostri algoritmi. Wall Street potrebbe iniziare anche a correre ma ci sono delle condizioni da rispettare. Andiamoli a vedere.

Le trimestrali

Siamo in piena tornata della pubblicazione degli utili delle società. Cosa si attende? Molti ritengono che ci potrebbe essere una forte contrazione degli utili. In realtà solitamente quello che muove i mercati nel brevissimo è la loro pubblicazione. Questi però riguardano il passato, quello che è stato, che è sempre in linea con la parte del ciclo economico che si è lasciata alle spalle.

Quello che muove il mercato azionario dal giorno quasi successivo è l’outlook che pubblicano le aziende. Le proiezioni che il management stimano per il futuro. Queste previsioni, insieme al petrolio e insieme ai dati sull’occupazione e all’ISM, sono i dati che muovono in anticipo i mercati azionari. E questo forse sfugge a molti.

Perchè? Semplice vanno a incidere su quello che sarà il dato del PIL. Cosa attendiamo? Che gli outlook saranno compiacenti per il futuro rialzo dei prezzi azionari.

Torniamo ai mercati del breve termine.

La seduta di contrattazione del 20 gennaio si è chiusa a Wall Street con un rialzo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.375,49

Nasdaq C.

11.140,44

S&P 500

3.972,61.

Il segnale sembra di ripresa del rialzo.

Wall Street potrebbe iniziare anche a correre

Per i prossimi giorni, ci sarà ripresa del ribasso solo se avverranno chiusure di seduta inferiori a:

Dow Jones

32.948

Nasdaq C.

10.885

S&P 500

3.897.

Già oggi sarà un importante banco di prova. Ribadiamo: quello che accadrà fra oggi e domani porterà a probabilmente a un movimento direzionale fino al 31 gennaio.

