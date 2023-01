Dopo il forte rialzo degli ultimi due mesi, i mercati sono arrivati in un punto dove potrebbero fermarsi per qualche settimana. O in laterale, oppure con un ritracciamento. Quale strada seguiranno? Difficile al momento preventivarla, anche se riteniamo che difficilmente il trend primario rialzista possa cambiare da ora fino alla fine dell’anno. Attendiamo una forte rialzo per i mercati internazionali per mesi e anni a venire.

Il mese di ottobre, e poi il ritracciamento di quello di dicembre, sembrano aver costruito un pattern rialzista di lungo termine. I nostri oscillatori si sono girati al rialzo, e al momento non ravvisano pericoli, anche se da qualche giorno i mercati azionari continuano a rimanere indecisi. Wall Street sembra più forte e direzionale.

Come regolarsi per il breve termine?

Alle ore 16:34 della giornata di contrattazione del 24 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.117

Eurostoxx Future

4.152

Ftse Mib Future

25.920

S&P 500 Index

4.002,32.

Sono queste giornate decisive. I nostri oscillatori di breve rimangono girati al ribasso, e continuano a proiettare una fase ribassista fino al setup del 31 gennaio. Per il momento i prezzi non hanno sconfessato questo movimento.

I mercati azionari continuano a rimanere indecisi: cosa farà partire il prossimo movimento?

Pertanto continuiamo a monitorare gli stessi supporti degli ultimi giorni:

Dax Future

15.005

Eurostoxx Future

4.132

Ftse Mib Future

25.640

S&P 500 Index

3.937.

e le stesse resistenze:

Dax Future

15.195

Eurostoxx Future

4.166

Ftse Mib Future

25.970

S&P 500 Index

4.015.

In casi similari in passato si è usciti da queste fasi con un’esplosione di momentum. Attendiamo infatti fra oggi e domani un’accelerazione dei prezzi. E questa deciderà le sorti almeno fino al 31 gennaio, se non oltre. La chiusura della seduta odierna darà indicazioni importanti. Domani poi ci dovrebbe essere la successiva conferma. Si deve solo attendere.

