Qualcuno le chiama Bull trap o Bear trap, e sono falsi segnali che di tanto in tanto si affollano sui mercati e portano molti investitori al “mattatoio” sia di breve che di lungo termine. A volte, infatti, i movimenti dei grafici dicono bugie, e i mercati azionari spesso sono come Pinocchio. Fanno le finte tattiche, e sembra che si divertano a giocare con i creduloni, o con coloro che seguono le teorie più strane. Come non farsi imbrogliare dal gatto e la volpe? Semplice! Basta seguire i grafici. Il problema è che spesso molti seguono le previsioni, ritenendo che come gli aruspici, loro sappiano prevedere il futuro e che questo indirizzerà i grafici, e non il contrario. Andiamo a vedere cosa attendere nei prossimi giorni e mesi.

La storia principalmente si ripete e questa è la previsione più attendibile

Lo abbiamo scritto su queste pagine nel 2010 e poi ripetuto nel corso degli anni, e rimarcato a gennaio 2021. Se si analizzano le serie storiche dal 1898 ad oggi, questo pattern si è ripetuto quasi nel 90% dei casi.

Nei primi 27 mesi si tende a formare il minimo decennale. Il massimo fra il nono e il decimo anno. Fino a prova contraria questa sarà per noi una previsione affidabile perché ha avuto il “crisma della ripetitività”.

Oltre a questa evidenza storica, abbiamo aggiunto altri calcoli di probabilità, e questo ci ha portato alla seguente previsione su scala mensile del decennio 2021/2030.

I mercati azionari spesso sono come Pinocchio: dicono bugie. Ecco quando accade

Queste sono le nostre previsioni per l’anno in corso.

Si attende il minimo a inizio anno e il massimo fra novembre e dicembre. Per il momento la prima settimana di gennaio con il suo barometro annuale ha convalidato questa tesi. Vedremo cosa accadrà il 31 gennaio.

Quando scadranno i nostri setup, questo pattern annuale potrebbe subire delle modifiche.

Ecco i setup per il 2023: 31 gennaio, 6 marzo, 6/7 aprile, 4 agosto, 29 settembre, 30 ottobre e 30 novembre. I più importanti saranno il 6 marzo, il 4 agosto e il 30 novembre.

Come comportarsi con i prezzi dei mercati azionari?

Il rialzo in corso sembra di lungo termine, e di volta in volta in alcuni punti che potrebbero essere anche random, si formeranno dei ritracciamenti anche del 10/15% o di più.

Per non farsi abbindolare dai falsi segnali di breve termine, chi investe sui mercati azionari dovrà monitorare di volta in volta i supporti di lungo termine. Ecco quelli validi per il mese di gennaio e febbraio:

Dax Future

13.765

Eurostoxx Future

3.753

Ftse Mib Future

23.355

S&P 500 Index

3.698.

Fino a quando non verranno rotti al ribasso in chiusura mensile, i soldi investiti sui mercati azionari potrebbero dormire sonni tranquilli. Il tempo poi farà il suo lavoro. A chi ha comprato con il dollar cost average e mediato il prezzo del minimo che si è formato, la storia dice che a distanza di 5/7 e poi 10 anni riceverà probabilmente uno straordinario regalo: un rendimento a doppia cifra annuale. E chi fa profezie strane? Dategli una pacca sulla spalla, e fatevi una risata insieme a lui. E poi potreste aggiungere: “ma ci credi veramente? Io invece credo si alle previsioni basate su dati storici, ma soprattutto alla tendenza dei prezzi!”. Gli investimenti sui mercati sono cosa ben diversa dall’oroscopo.