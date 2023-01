Se ti chiedi quale segno sarà il più fedele nel nuovo anno e non ti tradirà mai, ecco la classifica

Molti di noi, da inizio anno, avranno consultato il proprio oroscopo per capire come andrà il 2023. Però, faremmo bene a controllare anche quello del nostro partner. Per capire se ci sono corna in vista oppure potremo dormire sonni tranquilli

Hai già controllato cosa ti riserverà l’oroscopo del 2023? Il problema, però, non è solo quello che le stelle hanno deciso per la nostra vita.

Bisogna anche capire come sarà il 2023 del nostro partner o di chi ci siamo infatuati, perché è importante sapere cosa dovremo aspettarci dal nuovo anno, anche sul comportamento altrui. Così, magari, da prepararci per tempo, per non dover soffrire poi.

È importante tener conto dei segni con i quali non siamo compatibili per non avere poi brutte sorprese

Già sarebbe utile sapere quali segni siano più compatibili di altri con il nostro e quali no. Ad esempio, se sei un Ariete e ti vuoi mettere con lo Scorpione lo fai a tuo rischio e pericolo. Così anche se tu fossi Cancro e vorresti avere un filarino con l’Acquario. Il che non vuol dire che saranno certamente lacrime, ma solo che, astrologicamente parlando, i caratteri richiederanno uno sforzo supplementare per andare d’accordo. Faremmo bene a sapere tutte le incompatibilità dei segni tra di loro.

Perfetto. Questa è la regola generale. Poi, c’è anno e anno. Nel senso che, a seconda dell’influenza dei pianeti, alcuni segni, in un determinato periodo, saranno più propensi al tradimento di altri. O, viceversa, ed è questo che ci interessa, saranno più fedeli e innamorati di noi.

Ecco la classifica del 2023 per i segni che saranno più fedeli nel rapporto di coppia

Se ti chiedi quale segno sarà il più fedele nel 2023, ebbene questa è la classifica, partendo dal più infedele. All’ultimo posto, nel nuovo anno, si colloca il segno dei Gemelli. Infatti, chi sta con una persona di questo segno, dovrà stare attento a qualche segnale.

Ovvero, quando vedremo che si sta annoiando potrebbe essere pericoloso, perché potrebbe cercare altrove distrazione. Anche perché le tentazioni, per i Gemelli, non mancheranno e il suo carattere lo porterà a coglierle al volo.

Se ti chiedi quale segno sarà il più fedele nel 2023 non sarà certo questi

Anche Leone, Ariete e Scorpione, un po’ tutti sullo stesso livello, promettono un anno a rischio corna per i loro partner.

Via di mezzo, invece, per Acquario, Pesci, Cancro e Sagittario. In questo caso, infatti, la fedeltà sarà messa a dura prova non da tentazioni esterne, ma da crisi di coppia. A volte, potrebbe essere frutto di una vendetta nei nostri confronti. Insomma, non lasciamo nulla al caso se stiamo con uno di questi 4 segni.

E vediamo quali saranno, invece, i segni più fedeli del 2023. Al quarto posto, possiamo metterci la Vergine, mentre terzo è il Toro. Al secondo posto di questo podio della fedeltà in amore ci sta il Capricorno. Magari, lo vedremo un po’ freddo, ma fa parte del suo carattere. Il che non pregiudica la sua fedeltà.

Primo posto per la Bilancia. Chi sta con questo segno potrà dormire sonni tranquilli. Non cercherà mai il litigio con noi nel 2023. E, soprattutto, avventure fuori casa.