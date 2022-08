Come dovrebbe investire oggi chi intende farlo sui mercati azionari? Quale sarebbe la strategia migliore da poter applicare per potere fare un investimento vincente? Oggi, esporremo una teoria che trova il fondamento nello studio accurato delle serie storiche.

Ci sono infatti momenti migliori per investire e guadagnare e altri che si potrebbero rivelare peggiori.

Partiamo dalla spiegazione semplice su come funziona un ciclo economico, e nei successivi paragrafi andremo a studiare come investire sui mercati e guadagnare con la migliore asset allocation.

Dalla recessione alla espansione economica come un continuo pendolo

L’economia tende a muoversi fra momenti dove la domanda aumenta e quelli dove diminuisce, con dirette conseguenze sulla domanda, quindi sull’occupazione, sui consumi e sulla produzione. Ogni fase può durare più o meno un certo periodo, ma alla fine, tende sempre a ripetersi con costanza nel tempo. Un poco come l’alternarsi delle stagioni.

Per questo motivo, i momenti migliori per investire tendono a ripetersi sempre, come quelli dove sarebbe meglio stare fuori dai mercati.

Dal 1898 ad oggi, le recessioni che hanno presentato durata medi a fra 11 e 21 mesi, si sono “affollate” nei primi due anni del decennio, e poi fra il settimo e l’ottavo anno.

Nei periodi di recessione/rallentamento, i tassi di interesse vengono abbassati e mantenuti tali. In quelli di espansione, alzati e mantenuti tali.

Dal 1898 ad oggi, il decennio sembra ripetersi con straordinaria costanza

Nella figura che segue, ecco come si sono mossi i mercati mondiali di media, per ogni decennio.

Cosa intendiamo per mercati mondiali?

Sono quelli che “vengono pesati” nel seguente modo: 50% America, 30% Europa, 20% Asia e Paesi emergenti.

Fra il gennaio 2021 e giugno 2022, massimo il primo trimestre dell’anno 2023, si doveva assistere a un ribasso anche forte dei listini internazionali. Questo andamento poteva/doveva rappresentare una straordinaria occasione di acquisto in ottica di 3/5, e 8 anni, come rappresentato nella figura seguente:

Attenzione, queste statistiche non possono assolutamente essere applicate al singolo titolo azionario o al singolo indice, ma vanno applicate solo ai mercati mondiali come sopra specificato.

Investire sui mercati e guadagnare con la migliore asset allocation

In quale fase ci troviamo ora?

Dopo un periodo turbolento come da attese, alle porte si dovrebbe presentare un lungo periodo di espansione economica. Quindi, dopo aver accumulato posizioni sui ribassi, ora si potrebbe/dovrebbe mantenere in ottica di lungo termine.

Negli anni dal 1898 ad oggi, chi ha applicato questa strategia ha portato a casa rendimenti anche molto superiori al’11% all’anno.

Accadrà anche stavolta? Vico, sosteneva che la Storia principalmente si ripete.

Quindi, per guadagnare in Borsa, la strada sembra passare per l’asset allocation, il tempo e investire nei momenti in cui tutti scappano.

Attenzione comunque, sempre al proprio profilo di rischio, allo studio accurato del money management e a mantenere ben saldi gli stop loss attraverso l’analisi del risk reward, semmai ricorrendo all’analisi dei grafici.