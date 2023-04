I mercati azionari sono pronti per nuovi rialzi? Potrebbero secondo la storia

Nella nostra mappa annuale, fra il 6 marzo e il 6/7 aprile, si doveva assistere a una fase ribassista anche importante. L’evento atteso si è verificato, ed in alcuni casi i listini azionari sono scesi anche a doppia cifra. Ora invece cosa attendiamo? A parer nostro i mercati azionari sono pronti per nuovi rialzi. Le statistiche storiche ponderate sulle serie dal 1898 ad oggi, evidenziano in tal senso una probabilità superiore all’80%.

La statistica per aprile

Solitamente questo mese è positivo, ma quando si combina il terzo anno del ciclo presidenziale con quello decennale, il rendimento potrebbe essere superiore al 3%. Il percorso campione medio vede una fase laterale ribassista per i primi 3/4 giorni di Borsa aperta, per poi lasciare spazio a un rialzo fino alla fine del mese.

Il minimo raggiunto nei primi giorni di aprile, dovrebbe portare a una fase direzionale rialzista fino al nostro setup annuale del 4 agosto. Se la view non si rivelerà sbagliata, e di questo ce ne accorgeremo ai vari step settimanali, da ora i listini azionari potrebbero salire del 10% circa fino ad agosto.

Procediamo per gradi

Alle ore 17:58 della giornata di contrattazione del 6 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.774

Eurostoxx Future

4.267

Ftse Mib Future

26.775

S&P500

4.083,43.

C’è molta attesa per la pubblicazione del report sul’occupazione di domani. Cosa attendiamo in merito? A parer nostro dovrebbe essere confermato che alle porte non c’è una recessione, bensì un atterraggio morbido dell’economia. Questo potrebbe far esplodere i prezzi al rialzo. Solo nel caso che venisse confermata un’ulteriore crescita forte e robusta dell’economia (con ulteriori rialzi dei tassi di interesse) potrebbero partire forti vendite, se non proprio panico. A quest’ultima ipotesi diamo poche probabilità.

Mercati azionari sono pronti per nuovi rialzi?

Come regolarsi? Ecco i livelli che se tenuti in chiusura di seduta giornaliera potrebbero far continuare la fase rialzista:

Dax Future

15.233

Eurostoxx Future

4.095

Ftse Mib Future

25.695

S&P500

3.909.

Segnaliamo la debolezza di Anima Holding (staccherà un ottimo dividendo a maggio=0,23 per azione) e NEXI, ma dai livelli attuali potrebbero anche ripartire per un rialzo di diversi punti percentuali. La condizione per i prossimi giorni è la tenuta dei minimi di oggi in chiusura di seduta.

