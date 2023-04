I 6 suggerimenti di Claudia Gerini per riempire il carrello della spesa e risparmiare anche su frutta e verdura

I 6 suggerimenti di Claudia Gerini per riempire il carrello della spesa-proiezionidiborsa.it

Attrice apprezzata, testimonial di numerosi spot pubblicitari spesso legati al cibo, la Gerini parla volentieri di risparmio e di spesa e lo fa in maniera acuta e intelligente. I suoi commenti sono seguiti dai social e apprezzati dal web.

Se osserviamo al supermercato i carrelli delle persone che fanno la spesa siamo in grado di capire molto della loro personalità e del loro status. Possiamo capire subito chi è organizzato e chi no, chi ama risparmiare e chi invece spende in maniera disordinata. In questo periodo di forte crisi economica seguire i suggerimenti di Claudia Gerini potrebbe aiutarci a comprare con logica, spendendo meno ma con poche rinunce.

Il primo suggerimento della Gerini riguarda l’orario. Quello scelto da mamme e nonne sarebbe quello giusto. La mattina dopo aver fatto colazione, il supermercato è più vivo ma si può fare la spesa con calma. Poco prima di pranzo quando siamo affamati o subito dopo pranzo quando le corsie pullulano di persone che escono dal lavoro, la confusione non è ideale per fare la spesa. Il secondo suggerimento riguarda i regalini da portare ai figli e nipoti. Il numero giusto sarebbe 1. Riempire il carrello di ovetti di cioccolato con le sorprese fa aumentare il conto e non è salutare. L’equilibrio prima di tutto.

Carne si ma con razionalità

I 6 suggerimenti di Claudia Gerini sono molto interessanti. Nonostante sia una testimonial di molti prodotti importanti lei ne è sicura. Non dobbiamo fossilizzarci sui prodotti che vediamo durante le pubblicità. Costano di più perché devono rientrare degli investimenti fatti, sono posizionati meglio e ci invogliano a comprare quantità che non ci servono. Lo scontrino potrebbe diventare bollente molto in fretta.

Il quarto suggerimento ha che fare con chi compra molta carne e chi non ne compra per niente. Dobbiamo concentrarci sui cibi sani e naturali, la carne è importante e va comprata di qualità. Quindi evitiamo di riempire il carrello di carne scontata che andremo a surgelare. Minore quantità e maggiore qualità. Molte persone pensano che riempiendo il carrello di carne l’ammontare dello scontrino sia giustificato. Ma a costare di più oggi è la frutta e la verdura e la qualità non è sempre garantita.

I 6 suggerimenti di Claudia Gerini di cui non possiamo fare a meno

Frutta e verdura sono gli argomenti scottanti della spesa e del risparmio. Qualità spesso bassa, prezzi alle stelle, l’importanza degli alimenti non si discute. Sono fra quelli che hanno maggiori proprietà benefiche, fondamentali per la nostra dieta, proteggono e aiutano sempre il nostro organismo.

Alla Gerini piace comprare la frutta e verdura dall’alimentari di fiducia. Non ne sono rimasti molti in giro, bisogna cercare con impegno. Se compriamo la frutta e la verdura al supermercato evitiamo di farlo quando le cassette sono vuote. Dobbiamo scegliere la frutta e la verdura meno ammaccata, meno matura e più sana possibile. Altrimenti la nostra spesa sarà un disastro. Il sesto e ultimo suggerimento riguarda le offerte. È giusto fare la spesa controllando le targhette dei prezzi evidenziati con la parola offerta. Ma compriamo solo ciò che ci serve altrimenti il carrello si riempirà inutilmente facendoci spendere più di quanto dovremmo.