Come non far vedere i capelli bianchi e camuffare la ricrescita: ecco il colore scelto da Barbara D’Urso

Biondo, castano, platino o sfumato? Coprire i capelli bianchi è sempre una sfida. Qual è il colore migliore che li camuffa senza dover andare ogni 2 settimane dal parrucchiere? Vediamolo insieme!

Appena spuntano i capelli bianchi diventiamo praticamente delle schiave della tinta e delle colorazioni. Prima faticavamo a farci crescere i capelli e ora invece la ricrescita spunta dopo pochissimo. Stare dietro ai capelli non è per niente semplice e non sappiamo mai che colorazione scegliere. Fare il ritocco a casa può essere conveniente economicamente, ma non è utile se si sbaglia il colore. Lo sa bene Barbara d’Urso che ha trovato la soluzione definitiva che dura molto più a lungo.

Come non far vedere i capelli bianchi e camuffare la ricrescita come le Star

Se non vuoi essere schiava delle colorazioni puoi sempre scegliere di lasciar crescere i capelli grigi. Sempre più donne stanno scegliendo lo stile granny che sta tornando di moda. Se invece vuoi qualcosa di più naturale che mascheri la ricrescita bianca, copia Barbara D’Urso. La regina dei salotti italiani ha sempre l’aspetto curato e dimostra molti meno anni. Merito anche della sua chioma sempre perfetta e impeccabile. Il suo segreto? Il balayage, con la base più scura che si sfuma verso un bel biondo miele caldo, perfetto per l’arrivo dell’estate. Il bello di questa tecnica è che possiamo riprodurla facilmente a casa, senza spendere sempre soldi dal parrucchiere.

La prima volta è importante che sia l’hair stylist a metterci mano, visto che serve una decolorazione ad hoc. Ma quando vedremo spuntare la prima ricrescita bianca basterà fare il ritocco più scuro, anche a casa. Il colore perfetto per creare questo effetto naturale è sicuramente il castano, ma anche un cioccolato va bene.

Barbara d’Urso, Mara Venier e Maria de Filippi: quale stile scegli?

Le 3 donne più famose della TV pensano ai loro capelli bianchi in modo diverso. Barbara d’Urso, come abbiamo visto, preferisce un look più naturale e gestibile senza problemi. Maria de Filippi, invece, ama cambiare, passa dai biondi più scuri a quelli più freddi. In base alla stagione cambia il suo colore di capelli, schiarendo o scurendo a seconda del periodo. Ora sfoggia un biondo freddo, intervallato da qualche filo argenteo ma che si nota pochissimo. Invece, Mara Venier non rinuncia mai al suo biondo chiarissimo che ormai è diventato la sua firma. Con le unghie si sbizzarrisce molto di più, lanciando nuove tendenze anche per le donne di 50 e 60 anni. Se vuoi mani eleganti e di classe, fidati di zia Mara!

Ecco allora qualche consiglio su come non far vedere i capelli bianchi e camuffare la ricrescita molto facilmente. E tu, quale stile preferisci? Se stai cominciando ora con i ritocchi alla ricrescita, lo stile di Barbara è quello giusto per te!