Siamo in stagione di saldi e non solo nei negozi di abbigliamento e moda. I prezzi delle azioni sono a forte sconto, dopo sei mesi di forti ribassi. Come per i prodotti nei negozi anche sui mercati azionari oggi si possono acquistare azioni con ribassi dal 20% fino a oltre il 50%. Questo è, probabilmente, il momento adatto per investire, perché i mercati potrebbero aver toccato il fondo e da qualche seduta mandano segnali d’inversione. Una semplice strategia potrebbe permettere a tutti di guadagnare con il rialzo dei mercati azionari.

Nel primo semestre dell’anno le Borse mondiali hanno subito forti ribassi. Secondo le statistiche il rendimento dei mercati azionari USA nei primi sei mesi dell’anno è stato il secondo peggiore degli ultimi 100 anni. Tuttavia lo scenario sembra in mutamento e i prezzi sembrano avviarsi verso un recupero. Un episodio potrebbe aver fatto da spartiacque tra la fase ribassista e quella rialzista.

Mercoledì 27 luglio la Federal Reserve, la Banca centrale USA, ha alzato il tasso di sconto (il livello degli interessi) dello 0,75%. Con questa manovra il tasso d’interesse di riferimento negli Stati Uniti è salito al 2,25%-2,50%. Dall’annuncio del rialzo dei tassi alla chiusura della seduta di venerdì 29, il Nasdaq, l’indice dei titoli tecnologici, ha guadagnato quasi il 6%.

Guadagnare facilmente dal possibile rialzo della Borsa USA con un ETF

L’euforia della Borsa USA ha trascinato anche i mercati azionari europei. Gli operatori nelle tre sedute successive al rialzo dei tassi, hanno acquistato a piene mani nella convinzione che gli aumenti siano terminati. Non solo. Sono convinti che gli ultimi due poderosi incrementi potrebbero frenare l’inflazione e rallentare la corsa dell’economia USA, fino a farla fermare. In questo caso la FED sarà costretta ad abbassare nuovamente il tasso di sconto. Su questa scommessa, che potrebbe realizzarsi già da gennaio prossimo, i grandi investitori hanno iniziato a comprare titoli azionari.

Un’altra statistica rafforza l’ipotesi di un secondo semestre della Borsa USA in rialzo. Nell’ultimo secolo per 14 volte Wall Street ha terminato il primo semestre in perdita. Per 9 volte di queste 14, il secondo semestre è stato positivo.

Un risparmiatore che volesse sfruttare il rialzo della Borsa potrebbe puntare sugli ETF, gli Exchange Trade Fund. I titoli tecnologici nel primo semestre dell’anno hanno perso moltissimo. In alcuni casi i valori si sono anche dimezzati. Quindi è possibile che l’indice tecnologico Nasdaq possa correre più dell’S&P nel secondo semestre. Gli ETF che hanno come sottostante il Nasdaq sono molti. Tra i molti sulla Borsa italiana è quotato anche il Lyxor Nasdaq 100 (Isin: LU1829221024). Al momento dell’analisi questo ETF quota 50,1 euro. Nel mese di luglio la performance è stata del 13%. In un solo mese questo titolo ha recuperato metà delle perdite patite da gennaio.

Esempio di efficace strategia d’investimento per tutti

Si può guadagnare facilmente dal possibile rialzo dei prezzi del Nasdaq con una strategia adatta a tutti. Il prezzo dell’ETF di 50 euro permette a chiunque di potere investire in questo titolo, in particolare con un piano di accumulo. Questa strategia potrebbe essere quella più indicata in questa fase. Ogni mese, oppure ogni settimana, si potrebbero acquistare una o più quote per i prossimi mesi, oppure fino ad esaurimento del capitale da investire.

Approfondimento

