Per vivere bene e più a lungo possibile è fondamentale la salute del cuore. E quindi adottare degli stili di vita tali da tenersi sempre alla larga dalle patologie cardiovascolari. Pur tuttavia, oltre al cuore tra gli organi da tenere sempre in perfetta efficienza c’è anche il fegato. Al pari delle malattie del cuore, infatti, pure quelle epatiche sono spesso causa di premorienza.

Di conseguenza, prima che i problemi al fegato possano trasformarsi in delle patologie irreversibili e incurabili, vediamo quali soluzioni preventive adottare per fare in modo non solo di disintossicare il fegato, ma anche di mantenere l’organo perfettamente funzionante attraverso un eventuale cambio radicale del proprio stile di vita.

Cosa potremmo fare per ripulire il fegato cambiando lo stile di vita

Nel dettaglio, per il fegato il nemico numero uno è senza ombra di dubbio rappresentato dalle bevande alcoliche. E quindi, specie in caso di abuso, dire addio all’alcol senza rimpianti è sempre la prima cosa da fare. Detto questo, mentre si dice addio all’alcol si può eventualmente pure eliminare il fumo. Così come bisogna bere molto durante tutto l’arco della giornata. Per un adulto, in particolare, bere almeno 1,5 litri d’acqua al giorno. Ma anche 2 litri al giorno sono l’ideale per depurare naturalmente il proprio corpo dalle tossine.

In più, su cosa fare per ripulire il fegato, chi ha vissuto per molti anni senza fare moto dovrebbe subito cambiare registro. Ovverosia introducendo tra gli impegni di giornata pure quello relativo all’attività fisica, e nello stesso tempo per sconfiggere la sedentarietà occorrerebbe fare un salto dal nutrizionista. Al fine di farsi prescrivere un piano alimentare personalizzato. In altre parole una dieta che sia sana ed equilibrata anche in ragione dell’età e del proprio peso.

Come ripristinare la corretta funzione epatica con metodi naturali

Fermo restando che, in caso di problemi al fegato occorre sempre consultare un medico, prima quello di famiglia e poi eventualmente uno specialista, per ripulire l’organo ci sono pure i classici rimedi della nonna. Proprio al fine di ripristinare la corretta funzione epatica.

Per esempio, il brodo di carciofo ha delle spiccate proprietà naturali e disintossicanti per il fegato. E lo stesso dicasi per altre verdure come i cavoli. In più, il succo di mirtillo svolge allo stesso modo delle efficaci funzioni depurative naturali. In quanto il succo di mirtillo è ricco di vitamina C che favorisce, proprio per il fegato, un metabolismo dei grassi più efficiente.

Lettura consigliata

3 alimenti con cui potremmo ripulire il fegato grasso ed abbassare il colesterolo aiutando cuore e intestino