Per nascondere la frangia in attesa che cresca ecco dei semplici trucchetti

Guardarsi allo specchio e trovare sgradevoli i propri capelli sicuramente è una delle cose che può buttarci più giù. Quando non stanno come vorremmo, o non ci donano come ci saremmo aspettate, davvero l’autostima cade sotto ai piedi.

Una sensazione che capita con la chioma in generale, ma che spesso si concentra su una zona specifica: la frangia. La frangia la si ama o la si odia e, più spesso di quanto si immagini, questi due sentimenti convivono.

Tante volte, magari si era entusiaste della frangia fatta dal parrucchiere ma acconciandola a casa il risultato si rivela ben più deludente. O, ancora, potrebbe non piacerci affatto come si presenta e come ci sta. Per non parlare di quando comincia a crescere e si presenta come una scialba via di mezzo.

Nel momento in cui non vogliamo la frangia che ci ritroviamo desidereremo toglierla. Inevitabilmente per farlo sarà necessario lasciarla crescere, quel tanto per sbarazzarcene totalmente o per modificarne l’aspetto. Nell’attesa potremmo magari cercare di favorire una crescita veloce applicando alcune maschere casalinghe. Al contempo però potremmo adottare qualche strategia per nascondere la frangia in attesa che cresca.

Il metodo più diffuso indubbiamente è tirarla tutta da un lato e bloccarla sulla testa. Per farlo ci si potrà servire di normali becchi d’oca che magari si camuffano nella capigliatura. Oppure approfittarne per indossare un grazioso fermaglio, magari abbinato al nostro outfit. Una scelta ideale soprattutto in caso di look più ricercati.

Abbiamo però a disposizione anche altre strade da percorrere per togliere visivamente di mezzo la frangetta.

Oltre che accostarla alle tempie, possiamo anche coprirla tirandola dietro, ad esempio tramite un cerchietto. Ancor meglio sarà sceglierlo alquanto doppio di modo che riesca a mantenere ferma la frangia ed evitare che ne fuoriescano ciuffetti laterali.

Per lo stesso motivo, perfetta anche una fascia per capelli, magari colorata e con una bella fantasia. Ancor più chic legare un foulard a mo’ di fascia in testa, darà un aspetto sofisticato e non svelerà le nostre reali intenzioni.

Ulteriore soluzione per nascondere la frangia potrebbe essere tirarla dietro e fermarla con una mollettina proprio sul nostro capo. Magari la si potrà cotonare leggermente servendosi di lacca e phon per evitare un effetto piatto.

Per un look più trasgressivo, si potrà utilizzare il gel e sollevare la frangia in modo moderno e dinamico. Naturalmente il gel è sfruttabile anche per farla aderire alla testa, ma sarà bene non esagerare e miscelarlo con l’acqua. Così si eviterà un effetto duro e impiastricciato dei capelli.

È possibile inoltre fare una treccina con la nostra frangetta e farla ricadere lateralmente alla fronte o indietro, nonché fissarla. La si potrà poi inglobare in una pettinatura, ad esempio in una coda alta o in una treccia laterale o che parte dalla testa.

Molto pratico potrebbe anche essere fare una riga laterale nei capelli così da dividere in due la frangia e unirne le porzioni al resto della capigliatura. Si camuffa molto bene anche creando ricci, onde o boccoli. Infatti, sottoponendovi anche la frangia, la stessa si andrà a confondere nell’insieme.

Infine, se proprio non la sopportiamo e non dovessimo gradire questi suggerimenti, rimane l’ultimo: applicarvi delle extension. In questo modo la uniformeremo alla lunghezza dei capelli e sparirà.

