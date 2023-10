Ribasso in arrivo per il Dow Jones?-Foto da pexels.com

Brutta settimana quella che si è appena conclusa a Wall Street. Siamo, però, arrivati a un bivio. I mercati azionari americani o ripartono subito al rialzo o sono destinati ad affondare. Andiamo a individuare i livelli chiave da monitorare con particolare attenzione nel corso della prossima settimana.

I mercati azionari americani o ripartono subito al rialzo o sono destinati ad affondare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 20 ottobre a quota 33.127,29, in ribasso dello 0,86% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dell’1,61%

A livello giornaliero il Dow Jones è stato ancora una volta respinto da area 34.000. Come si vede dal grafico, infatti, è questo il livello teatro dello sconto tra rialzisti e ribassisti. Una chiusura superiore a questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte a una salita almeno fino in area 35.940. Al ribasso, invece, l’obiettivo più probabile passa per area 32.336. Bisogna, però, prestare attenzione anche al livello intermedio in area 32.975. È da circa un mese, infatti, che le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 32.975 – 34.007. Questi due livelli sono molto importanti in quanto è da inizio anno che stanno contenendo le quotazioni del Dow Jones. Solo la decisa rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Time frame settimanale

A livello settimanale le quotazioni dopo avere fallito il tentativo di rompere la forte resistenza in area 36.149, hanno rotto al ribasso il supporto in area 35.056,93. La sua rottura ha favorito un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. In particolare, ha favorito una discesa verso il supporto in area 33.289 che è stato rotto in chiusura settimanale e adesso potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero recuperare il supporto appena rotto in area 33.289, allora potrebbero ripartire al rialzo. In questo caso il livello chiave da monitorare con attenzione sarebbe sempre quello in area 36.150. Questo livello, infatti, corrisponde ai massimi annuali e la sua rottura potrebbe dare molta forza ai rialzisti.

Letture consigliate

Calcare nella doccia e nel wc? Come eliminarlo e risparmiare con i migliori prodotti specifici a meno di 3 euro