Calcare nella doccia e nel wc? Come eliminarlo e risparmiare con i migliori prodotti specifici a meno di 3 euro

Se sei stanco di lottare ogni giorno contro il calcare, oggi siamo qui per aiutarti. Ti sveleremo i metodi naturali da provare e ti consiglieremo i prodotti specifici nel miglior rapporto qualità/prezzo. Se vuoi saperne di più continua a leggere.

Non è facile arrivare a fine mese. Ogni anno di più assistiamo agli aumenti delle bollette e più in generale del costo della vita che mettono in difficoltà buona parte della popolazione. A volte, per fare quadrare i conti ricorriamo ai classici rimedi naturali che ci permettono di usare quello che abbiamo in casa senza spendere soldi.

Alcuni invece preferiscono utilizzare prodotti specifici per risolvere alcuni problemi. Oggi vogliamo parlare di calcare. Si tratta di una roccia sedimentaria che rimane sulle superfici in seguito al passaggio dell’acqua. Quest’ultima evapora e ciò che rimane è questa patina bianca e opaca che rende trascurati e sciatti i nostri sanitari. Il calcare ha il potere di fare apparire sporche anche le superfici di casa appena pulite.

Con questo articolo ti sveliamo 3 rimedi naturali efficaci da provare, ma anche i 3 prodotti migliori e più economici da acquistare al supermercato.

Calcare nella doccia e nel wc: hai mai provato questi rimedi della nonna?

Limone e bicarbonato sono formidabili contro il calcare. Tutto ciò che dovrai fare è spremere del succo di limone direttamente sulle macchie di calcare. A questo punto, versaci sopra un po’ di bicarbonato e lascia agire il tutto per un quarto d’ora. Non ti resta che strofinare con forza con una spugna, risciacquare e il gioco è fatto.

Un altro prodotto efficace è l’aceto. Questo ingrediente è in grado di togliere i residui di calcare dalle superfici e dalla rubinetteria. Versane una generosa quantità sulla spugna e insisti sugli aloni di calcare. Asciuga il tutto con un panno morbido e il calcare sparirà.

Infine, prova a usare una fetta di pomodoro: strofina la sua polpa sulle superfici da pulire. L’acidità del pomodoro rimuoverà il calcare in un battibaleno.

3 anticalcare da comprare al supermercato incredibilmente efficaci ed economici

Per rimuovere il calcare residuo, prova ad usare Cif Casa Expert Anticalcare. Il flacone da 650 millilitri costa 2,19 euro ed è in un flacone pratico e maneggevole. Questo prodotto non solo rimuove facilmente il calcare, ma previene anche la formazione di nuovi depositi. In base al suo utilizzo potrai usare il prodotto come spray o mousse.

Per eliminare il calcare nella doccia e nel wc, il secondo prodotto consigliato è il Winni’s Anticalcare nel formato da 500 millilitri. Costa anche questo 2,19 euro ed è un prodotto a base vegetale. Rimuove con facilità sporco e calcare lasciando le superfici lucide e un piacevole profumo nell’ambiente.

Concludiamo con lo Smac Express Scioglicalcare Spray. Al prezzo di 1,99 euro avrai un prodotto nel formato da 650 millilitri che potrai usare sulle superfici di bagno e cucina. Il profumo è gradevole e al termine della pulizia sarà sufficiente risciacquare con abbondante acqua per dire addio ad aloni e residui.

Ricordiamo che è importante usare questi prodotti indossando sempre guanti e mascherina, poiché contengono sostanze chimiche che inalate potrebbero nuocere alla salute.