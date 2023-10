Investire in borse di lusso a firma Gucci: i modelli iconici, quanto costano e come risparmiare sul prezzo

Le borse Gucci sono in cima alla lista dei desideri di molte donne. Hanno attraversato epoche senza perdere lo smalto e riscritto la storia tantissime volte. Iconiche e senza tempo, rappresentano l’eleganza discreta capace di conquistare donne di ogni età. Ma sono anche oggetti su cui investire.

La nuova frontiera dell’investimento è il lusso. Secondo gli esperti del settore, orologi, pezzi di antiquariato, gioielli e borse rappresentano un bene rifugio con possibilità di guadagno molto elevate e rischi minimi. Le borse Gucci fanno parte dell’universo degli oggetti che hanno un valore intrinseco e verso cui si indirizza l’interesse degli investitori.

Il dato è confermato dal rapporto Clair, redatto annualmente dal portale Rebag che si occupa di compravendita dell’usato. Le borse Gucci, insieme ad altri brand famosi, rappresentano delle scommesse sicure senza rischi di svalutazione nel tempo. È importante tuttavia conservare le borse con cura perché quelle usurate perdono in parte il loro valore.

I modelli iconici

Per investire in borse di lusso bisogna puntare su alcuni modelli, quelli iconici, diventati famosi grazie alle celebrità che li hanno indossati e di cui poi hanno preso il nome. In cima alla lista delle borse intramontabili c’è la Jackie 1961, resa celebre da Jackie Kennedy. Si tratta di un modello in stile Hobo, pratico e capiente, con l’iconico pistone della maison con funzione di chiusura. È famosa la foto di Jackie che l’indossa stringendola sotto il braccio con l’eleganza innata che la distingue. Il prezzo di vendita per il modello in pelle nera è di 2.500 euro.

Altro modello iconico è la Gucci Diana, la shopper amata da Lady D. Il modello sfoggiato dalla principessa era in suede beige con manici di bambù, una borsa comoda e versatile. Nelle foto che la ritraggono, Lady Diana la indossa prevalentemente con look casual, con jeans e t-shirt, ma non esita ad accostarla audacemente a décolleté e tubini eleganti. Il prezzo per questo modello parte da 2.800 euro.

Investire in borse di lusso

La Gucci Bamboo è un altro modello su cui investire. Creata dalla maison nel 1947, ha gli inconfondibili manici di bamboo in sostituzione di quelli in pelle, per la difficoltà del periodo di reperire materia prima. La soluzione fu geniale e chic, destinata a entrare nella storia. Le versioni più contemporanee hanno anche la tracolla che le rende più comode e adatte alla vita moderna. Il nome del brand, Gucci, è stampato integralmente sulla borsa. Nella versione mini i prezzi partono da 3.200 euro.

Anche La Gucci Dyonisus, la mini bag con la chiusura dalla doppia testa di tigre, è molto apprezzata e destinata a mantenere il suo valore nel tempo. Prezzi a partire da 1.600 euro. Si può risparmiare sull’acquisto di una borsa Gucci? In effetti non è semplice, perché la maison non offre prodotti in promozione neppure durante i saldi. È possibile però comprare a prezzi scontati negli outlet presenti in diverse Regioni d’Italia. L’alternativa è il mercato del vintage.