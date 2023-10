Da quando è scaduto il nostro setup rosso il 4 agosto ed è stato di massimo, abbiamo più volte palesato la preoccupazione sul futuro del rialzo fino al 30 novembre, successiva data di scadenza di un altro setup rosso. Da quel momento in poi, l’ipotesi prevelante è diventata quella che attendeva una tendenza ribassista fino al 30 novembre. I nostri Lettori sanno che quando si effettua una previsione, questa deve di step in step essere convalidata dai prezzi. A fine settembre già ne abbiamo ricevuta una, e probabilmente a fine ottobre, ne riceveremo un’altra. Ribasso dei mercati fino al 30 novembre oppure fino al 10 marzo del 2024.

I nostri conteggi predittivi

Attraverso un nostro algoritmo siamo in grado di prevedere con elevata affidabilità i punti di swing più importanti sui mercati ma anche le date dove questi potrebbero verificarsi. Il nostro metodo di conteggio, descritto nell’ebook Top or Bottom restituisce questo percorso campione:

il minimo potrebbe formarsi a novembre, altrimenti dovrà essere atteso fra febbraio e marzo del prossimo anno. Un ribasso fino a questi mesi del nuovo anno, significherebbe una violenta discesa dei prezzi fino a quelle date, e potrebbe verificarsi un nuovo minimo per il decennio in corso. I minimi decennali nel quarto anno non si sono quasi mai verificati.

Il momento è davvero nodale e i mercati sembra che potrebbero muoversi contro la media storica dal 1898 ad oggi. In base ad essa infatti, il 2023 dovrebbe chiudere sui massimi annuali. Oggi, siamo distanti da essi di circa il 10%, e gli swing in corso chiamano un identico ribasso, se non di più, fino al 30 dicembre

Vedremo cosa accadrà.

Ribasso dei mercati fino al 30 novembre oppure fino al 10 marzo del 2024: i livelli di breve termine

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 20 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

14.903

Eurostoxx Future

4.044

Ftse Mib Future

27.324

S&P500

4.224,16.

La volatilità nei giorni scorsi, dopo aver confermato un segnale di minimo nei giorni scorsi, ora ha confermato lo stesso sul time frame settimanale. Se al 30 ottobre verrò confermato anche sul mensile, diventa molto probabilie che siamo all’inizio di un violento ribasso. Quale potrebbe essere il motivo scatenante?

