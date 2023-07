I mercati azionari americani confermano la loro forza con un record storico

Per la terza settimana consecutiva le quotazioni del Dow Jones chiudono al rialzo. Quindi, i mercati azionari americani confermano la loro forza, ma questo non deve fare abbassare la guardia. La settimana appena conclusasi, infatti, ha visto una perdita di slancio da parte dei rialzisti che adesso devono guardarsi le spalle e monitorare con attenzione i supporti.

I mercati azionari americani confermano la loro forza, ma attenzione ai supporti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 28 luglio a quota 35.459,29, in rialzo dello 0,50% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dello 0,66%.

Time frame giornaliero

La forza del Dow Jones è molto evidente da un dato, per ben tredici sedute consecutive con chiusura superiore a quella precedente. Un pattern del genere non era mai stato registrato in precedenza. Dopo questo record storico, con relativo superamento della resistenza in area 35.414, però, i rialzisti hanno tirato i remi in barca non riuscendo ad accelerare.

Conseguentemente, il pericolo di possibili inversioni di breve periodo rimane molto attuale. Una chiusura giornaliera inferiore a 35.414, infatti, potrebbe favorire un’accelerazione ribassista. In caso contrario il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

Time frame settimanale

Anche a livello settimanale le quotazioni sono alle prese con la forte resistenza in area 36.149. Il suo superamento potrebbe favorire un’accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura. In caso contrario potrebbe essere favorita una discesa verso il supporto in area 33.289. La rottura di questo livello, poi, potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista.

